La Guardia Civil celebra su patrona con una misa en la concatedral

Imagen del interior del templo durante la misa Daniel Alexandre

Con una misa en la concatedral de San Xiao celebró este lunes la Guardia Civil el día de su patrona, acto al que asistieron también el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, o el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, José Antonio Álvarez Vidal. El almirante jefe del Arsenal, Vicente Rubio Bolívar, acudió a la celebración central que tuvo lugar en A Coruña, presidida por la subdelegada del Gobierno, Obdulia Taboadela.

El alcalde ferrolano quiso agradecer al término de la celebración la “inquebrantable vontade de servizo público de todos os profesionais que traballan neste corpo”.

Por su parte, en A Coruña, el coronel jefe de la Comandancia de A Coruña, Fernando Pedreira, felicitó a los condecorados, entre los que está el presidente de la Diputación, Valentín González, con la Cruz de Plata, y enfatizó la colaboración con otros cuerpos de seguridad, como las 55 Policías Locales, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera para “proporcionar seguridad a los 650.000 habitantes de nuestra demarcación”.