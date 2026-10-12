En la calle Instituto ya pueden dormir tranquilos tras semanas de vibración y ruidos nocturnos

Las barreras instaladas y el hueco en el que estaba el generador días atrás Daniel Alexandre

Después de casi un mes de vibraciones en sus casas y un ruido que no cesaba nunca, la vecindad de la calle Instituto, en Ferrol, ya puede dormir tranquila. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha tomado tres medidas tras el aluvión de quejas que generó la intensificación de los trabajos en la obra de la vía que unirá la estación con el puerto.

La primera de ellas, cubrir la zona con barreras que amortiguaban el sonido, resultó ineficaz y no les quedó más remedio que buscar una ubicación más interior para el alternador y volver a trabajar únicamente por el día, medidas que empezaron a notarse ya desde la noche del pasado jueves.

“Ahora que cesaron las obras nocturnas y el generador que tenían en la puerta de casa lo retiraron a otra zona ya descansamos mejor”, explica uno de los vecinos afectados. Asegura que las tareas han vuelto a su horario anterior, comenzando sobre las seis de la madrugada y prolongándose hasta las media tarde y, en ocasiones, hasta las nueve o diez de la noche.

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“Esto es más normal y hay que aguantarlo porque es bueno para todos y se hace por el bien común. Te fastidia, sí, pero es lo que hay. No obstante, en el momento en el que empezaban el lunes a las 6.00 y no paraban hasta el viernes o el sábado... Pues hombre, ya es otra cosa”, expone, recordando las tres semanas que pasaron así.

Triunfo vecinal

El suyo ha sido uno de esos casos que demuestran que organizarse entre la vecindad para pedir soluciones a una problemática vale la pena. Empezaron llamando a la Policía Local, quien midió los decibelios con el sonómetro una primera vez para constatar el elevado volumen de los trabajos. Después, denunciaron la situación en los medios de comunicación y acudieron en paralelo al consistorio para trasladar el caso a los diferentes grupos municipales, así como al área de Urbanismo, y registrar un escrito con sus quejas.

El generador, muy cercano a las casas, donde estaba antes

Fue a partir de entonces cuando el ADIF tomó la medida de instalar las barreras que “a los peatones puede que les hicieran algo, pero de cara a los edificios, nada”, comparte el vecino, denunciando que incluso el establecimiento Artesanías en Piedra López, que se ubica en la calle, tuvo que recalibrar su maquinaria por la vibración.

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Tras esta victoria ciudadana, los habitantes de los edificios de la zona esperan que los inmuebles no se resientan con los trabajos actuales ni tampoco cuando empiece a pasar el tren por la nueva vía, pero eso, en todo caso, se verá en el futuro.

De momento, sí se han mostrado sorprendidos por la poca empatía que demostró alguna gente a través de las redes sociales, donde los afectados tuvieron que leer comentarios de todo tipo en los que se les acusaba de “protestar por protestar” como si no dormir no fuese suficiente martirio para las familias de la zona que se movilizaron.