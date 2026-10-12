Denuncian que un coche los embistió por detrás en Ferrol, los arrastró varios metros y huyó del lugar

La furgoneta que fue embestida presenta algunos daños en su trasera Cedida

La Policía Nacional recibió el pasado día 7 la denuncia de un intento de atropello y posterior embestida a un vehículo hasta arrastrarlo varios metros por la avenida de As Pías, lo que precisó la atención médica de los ocupantes de la furgoneta.

Como se relata en el parte, la denunciante, J.B.C., señaló que se encontraba caminando con su hermano menor cuando se cruzó con un turismo que realizó un “amago” de atropellarlos, consiguiendo evitarlo al subirse al bordillo. En el coche circulaban la hermana de la demandante y un joven que, como se cita en el escrito, además, carecería de carné de conducir.

El suceso no se limitó a este incidente, del que fue alertada la Policía, sino que, tras llamar a su padre para que los recogiese a ella y a su hermano, una vez subidos a la furgoneta volvieron a toparse con el vehículo que los intentó atropellar, esta vez con más ocupantes en su interior.

Asegura que fue entonces cuando comenzaron a golpearlos por detrás reiteradamente, desde la rotonda de As Pías hasta la de la avenida Nicasio Pérez, precisan. También afirman, a mayores, que quienes circulaban en el otro coche les mostraron una pistola plateada y una escopeta, aunque, una vez alertada nuevamente la Policía, huyeron del lugar de los hechos.

Amenazas

El suceso no es un hecho aislado, sino que la familia denunciante afirma ser objeto de continuas amenazas e intentos de ocupaciones en viviendas de las que están a cargo alguno de ellos.

Aseguran que todos estos hechos están denunciados y que en comisaría son conocedores de estos problemas en el barrio de Caranza, donde tuvo lugar la envestida y en el que reside parte de los afectados.