‘Cristóbal Colón’, ‘Blas de Lezo’ y ‘Patiño’, juntas en el Mediterráneo

Las unidades navales que operan en el Mediterráneo EMAD

Las fragata con base en Ferrol ‘Cristóbal Colón’ (F-105), que navega con la ‘Navarra’ (F-85), con el comandante de la 41ª Escuadrilla de Escoltas de la Armada (Comandes-41), el capitán de navío Rafael Mira Calvo, y su Estado Mayor, al mando se ha unido en alta mar a otras dos unidades con base en el Arsenal local, la frataga ‘Blas de Lezo’ y el Buque de Aprovisionamiento de Combate ‘Patiño’. Todos navegan juntos por el Mediterráneo donde han de cumplir una nueva misión con la OTAN y su Agrupación Naval Permanente, (SNMG-2), en la que participarán en las maniobras ‘Mare Aperto’ y en actividades con la Marina griega. Posteriormente, tomarán parte también en el ejercicio ‘Neptune Strike 26.4’ (NEST 26.4), que reforzará su preparación para operar de manera combinada en escenarios navales de distinta naturaleza.

La reciente escala en Nápoles ha servido de marco para actividades de diplomacia de defensa y para reforzar las relaciones con países aliados y recibir, entre otras, la visita del Ajema, Antonio Piñeiro Sánchez, y el embajador de España en Italia, Miguel A. Fernández-Palacios. El domingo se celebró una misa a bordo de la fragata ‘Navarra’ a la que fue invitada la comunidad española residente en Nápoles para celebrar así la Fiesta Nacional.

Unidades de apoyo asociado

Las fragatas ‘Cristóbal Colón’ (F-105) y ‘Navarra’ (F-85) operarán en un radio de acción situado entre el mar Mediterráneo, golfo de Cádiz, zona oriental del Atlán­tico y los mares Adriático y Jónico. Este despliegue se prolongará hasta el 2 de noviembre y, durante el mismo, estarán en apoyo asociado a la operación ‘Sea Guardian’, participarán en una nueva edición del ejercicio ‘Noble Shield’ y llevarán a cabo operaciones de protección, vigilancia y disuasión. Su actividad permite aprovechar las capacidades complementarias de ambas unidades de guerra.