Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Armada

‘Cristóbal Colón’, ‘Blas de Lezo’ y ‘Patiño’, juntas en el Mediterráneo

Los tres buques cooperarán en los próximos días en varios ejercicios de la OTAN

Redacción Ferrol
12/10/2026 20:16
8474644e-3474-4d50-8992-00778b80750f
Las unidades navales que operan en el Mediterráneo
EMAD
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las fragata con base en Ferrol ‘Cristóbal Colón’ (F-105), que navega con la ‘Navarra’ (F-85), con el comandante de la 41ª Escuadrilla de Escoltas de la Armada (Comandes-41), el capitán de navío Rafael Mira Calvo, y su Estado Mayor, al mando se ha unido en alta mar a otras dos unidades con base en el Arsenal local, la frataga ‘Blas de Lezo’ y el Buque de Aprovisionamiento de Combate ‘Patiño’. Todos navegan juntos por el Mediterráneo donde han de cumplir una nueva misión con la OTAN y su Agrupación Naval Permanente, (SNMG-2), en la que participarán en las maniobras ‘Mare Aperto’ y en actividades con la Marina griega. Posteriormente, tomarán parte también en el ejercicio ‘Neptune Strike 26.4’ (NEST 26.4), que reforzará su preparación para operar de manera combinada en escenarios navales de distinta naturaleza.

La reciente escala en Nápoles ha servido de marco para actividades de diplomacia de defensa y para reforzar las relaciones con países aliados y recibir, entre otras, la visita del Ajema, Antonio Piñeiro Sánchez, y el embajador de España en Italia, Miguel A. Fernández-Palacios. El domingo se celebró una misa a bordo de la fragata ‘Navarra’ a la que fue invitada la comunidad española residente en Nápoles para celebrar así la Fiesta Nacional.

Unidades de apoyo asociado

Las fragatas ‘Cristóbal Colón’ (F-105) y ‘Navarra’ (F-85) operarán en un radio de acción situado entre el mar Mediterráneo, golfo de Cádiz, zona oriental del Atlán­tico y los mares Adriático y Jónico. Este despliegue se prolongará hasta el 2 de noviembre y, durante el mismo, estarán en apoyo asociado a la operación ‘Sea Guardian’, participarán en una nueva edición del ejercicio ‘Noble Shield’ y llevarán a cabo operaciones de protección, vigilancia y disuasión. Su actividad permite aprovechar las capacidades complementarias de ambas unidades de guerra.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620