Crece la venta de antigripales pese a la estabilización de los casos

La dispensación de antigripales ha aumentado un 18% en las farmacias gallegas F.A.

El último informe (semana 40 del año) de la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade sobre la actividad de las infecciones respiratorias agudas refleja que la gripe en la comunidad registra una tendencia estable, a pesar del aumento en la dispensación de antigripales que se está dando en las farmacias gallegas. La tasa de venta en las farmacias aumentó un 18,1% en la última semana, mientras que la de pruebas de antígenos descendió un 2,4%, tal y como informan a las oficinas de farmacia que forman parte de la red centinela creada por la Xunta, con el objetivo de anticipar la evolución de los virus respiratorios en la comunidad.

En lo que respecta al Área Sanitaria de Ferrol, las cifras en la Atención Primaria del Sergas han sido las más importantes de las últimas semanas, alcanzando una tasa de consultas general (todas las infecciones respiratorias) de 121,5 personas por cada 100.000 habitantes, muy por encima de las 91,1 contabilizadas la semana previa. En el caso de la gripe las consultas semanales se situaron en un nivel de 6,4, frente a las 24,1 relativas al covid.

Según el informe de Saúde Pública, las pruebas de gripe siguen reduciéndose en Ferrolterra, con una tasa del 2,5%, tras haberse situado en el 7,5 en la semana 36 (cuatro atrás). Asimismo, el porcentaje de positividad por covid alcanzó en el período objeto de estudio el 12,7,%, el nivel más elevado de las últimas semanas.

Cabe destacar también que, por área sanitaria, el nivel de consultas aumentó en todas ellas, a excepción de la ferrolana y la de A Coruña.

El número total de ingresos por gripe que han sido notificados, hasta la semana del 4 de octubre, ha sido de 30 personas (la totalidad con virus del tipo A). En la semana 40 la tasa de ingresos fue de 1,1 por 105 habitantes, similar a la de la semana anterior y prácticamente estable en todos los sectores de edad y áreas.

El grupo poblacional que presentó la tasa más elevada fue el de más de 80 años con 4,9 ingresos por 100.000 habitantes.