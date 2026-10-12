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Ferrol

Caranza le rinde homenaje a Suso Veiga Amado, el jardinero del barrio, que se jubila

La AVV le regaló una placa con mucho cariño

Redacción Ferrol
12/10/2026 04:30
Representantes de la asociación vecinal con el homenajeado
Representantes de la asociación vecinal con el homenajeado
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La Asociación Vecinal de Caranza, en representación de quienes habitan en esta zona de Ferrol, ha querido rendirle homenaje a una persona muy especial para ellos: Suso Veiga Amado, integrante de la cuadrilla de Parques y Jardines que velaba por el buen estado de los espacios verdes de la barriada. 

Así, después de más de 30 años desempeñando esta tarea, le ha llegado la hora de la jubilación y la entidad, con su presidenta Mapi Rodríguez Venancio a la cabeza, quiso mostrarle el cariño de la gente con un sencillo pero emotivo gesto, al regalarle por sorpresa una placa en la que está grabada la imagen de la ermita de Santa María y se puede leer “en agradecimiento a tu compromiso en el trabajo, cuidando durante más de tres décadas los jardines de nuestro barrio”

“Hoy le quisimos desear a Suso una feliz jubilación”, explicaba la AVV en sus redes sociales el pasado 5 de octubre, añadiendo que “en su último día de trabajo se lleva un recuerdo y nuestro agradecimiento”. Aseguraron, además, que “no se lo esperaba y le afloraron las emociones”, deseándole nuevamente que disfrute de “esta nueva etapa” y dejando claro que “siempre serás nuestro jardinero y formarás parte de nuestra historia”. 

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