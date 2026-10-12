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Ferrol

Canido sirvió de escenario para desearle una larga vida a Ferror Récords en su 11º aniversario

La discográfica local celebró su cumpleaños este domingo

Redacción Ferrol
12/10/2026 04:30
CC de Canido aniversario de Ferror Records
Momento del concierto de Replicantes, ayer, en Canido 
Daniel Alexandre
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El orballo que cayó este domingo durante buena parte del día no impidió que el centro cívico de Canido se convirtiese de nuevo en el cuartel general de Ferror Récords, en este caso para celebrar once años de actividad del sello discográfico que han fructificado en más de 200 referencias bajo el brazo. 

A las 13.30 horas se abrió el escenario con Dogo, llegados desde Valga y Santiago, a los que siguió la actuación de Furada, con denominación de origen de Crecente y Vigo. Más tarde les llegó el turno a Replicantes, con integrantes locales y de A Coruña, cerrando Nöwan desde Cambados. Además, Cristy DJ, que fue una de las participantes el sábado en el ‘Pavo Fest’ se dejó caer igualmente por la fiesta de aniversario. 

Entremedias, además de lucir las camisetas conmemorativas que firmaron para ellos desde Chavs Clothing, los propios Ferror DJs se encargaron de ir amenizando con pinchada de vinilos los pocos espacios ‘insonorizados’ del programa que, a mayores, contó con la oferta gastronómica de Misco-Midas Foodtruck y la compañía de un buen puñado de amigos y fieles que nunca fallan a su cita musical. 

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