Maximino, el vecino de Narón que disfrutó como un niño de la jornada de puertas abiertas en el Arsenal de Ferrol

Maximino, durante la visita a la 'Méndez Núñez', este sábado Daniel Alexandre

Familias enteras disfrutan estos días de las nuevas jornadas de puertas abiertas que se desarrollan en el Arsenal de Ferrol, con motivo de la Fiesta Nacional de la Armada. Pese a que muchas de las unidades que tienen su base en la ciudad permanecen desplegadas, los visitantes pudieron disfrutar ayer de recorridos guiados por la única fragata disponible, la cuarta de la serie F-100, la ‘Méndez Ñúñez’, que ya se pudo visitar el viernes. Esta unidad partirá este mismo domingo hacia nuevo cometido, navegando en aguas próximas al Cantábrico, durante, al menos, tres semanas, como indicó el oficial de guardia Diego Santiago Cuartero, quien señaló que es un “orgullo para la Armada ejercer de anfitriones” con motivo de la festividad del 12 de octubre, “pudiendo mostrar nuestra labor a las familias que nos visitan, ya que nos gusta entrar en contacto directo con la gente y hacerla partícipe de nuestro trabajo y también de los medios de que disponemos, como es el caso de esta fragata”, afirmó.

Desde la apertura de puertas, el goteo de gente fue incesante, “sobre todo familias”, como explicaban los responsables del control de accesos. Varios cientos disfrutaron paseando libremente por las zonas habilitadas en el Arsenal, donde se pudo acceder tanto a la citada F-104 como al patrullero ‘Arnomendi’ y el ‘Centinela’, un poco más alejado de estas unidades y próximo a Navantia. Durante la mañana también se produjeron bautismos de mar, partiendo de la zona del Tren Naval. Esta actividad estaba dirigida solo a personal de la Armada y sus familiares.

Uno de los grupos que visitaron la fragata 'Méndez Núñez' Daniel Alexandre

El público que se dejó ver por esta segunda jornada de puertas abiertas del sábado fue muy variopinto, sin bien las familias fueron mayoría, con niños muy sorprendidos por el tamaño de la fragata y resto de unidades y preguntando en todo momento por las condiciones de vida a bordo, así como por el lugar desde el cual se lanzan los torpedos.

Cada cinco o diez minutos se iniciaba un recorrido por las unidades habilitadas, con diferentes marineros ejerciendo de anfitriones y respondiendo a las preguntas que el público iba formulando, accediendo incluso a hacerse fotos con quien se lo solicitaba.

Entre los grupos iban surgiendo las conversaciones, compartiendo lo que unos y otros sabían, ya que entre quienes hacían los recorridos guiados también había personal de la Armada que quería mostrar el barco en el que suelen pasar meses lejos de sus casas a sus familias e hijos.

Visita y recuerdos

Uno de los visitantes más curiosos a bordo de la ‘Méndez Ñúñez’ fue Maximino Garrote Núñez, vecino de Narón y antiguo miembro de la Armada. “llegué a sargento primero, juré bandera en San Fernando, Cádiz, en 1962, y participé en el operativo que trajo de Estados Unidos al destructor ‘Lángara’ en octubre de 1973”, afirmó. El buque, antiguo ‘USS Leary’ fue una de las unidades de la Clase Churruca que operó entre 1973 y 1992 para España, tras haberlo hecho antes en la Armada de Estados Unidos durante 28 años.

Maximino Garrote participó en los años 70 en el traslado a España del destructor 'USS Leary', renombrado como 'Lángara', y que prestó servicio a la Armada 14 años, tras 28 en la Marina de EEUU

Maximino aseguró que siempre que tiene ocasión toma parte en los actos de puertas abiertas. “Me gusta mucho, el viernes disfruté también del concierto de la Banda del Tercio Norte, fue un lujo y hacer estas visitas a las fragatas también lo es, debemos aprovechar”, afirmó.

El antiguo militar hizo el recorrido disfrutando de cada detalle que encontraba a su paso, de cada sala, de la enfermería... “Ya he visitado este buque antes y también otras fragatas y me llama mucho la atención que estos barcos de ahora tienen hasta quirófano a bordo, es increíble como han evolucionado, como se aprovechan los espacios y la tecnología de hoy nada tiene que ver con la de mi época”, reseñaba. También mantuvo un diálogo con dos jóvenes, ingenieras, una de las cuales trabaja actualmente en el ‘Roger de Lauria’, para preguntar sobre esa unidad del nuevo modelo F-110 que construye Navantia y hasta por cómo se pronuncia la g de Roger.

Unos y otros aprendían de la visita y hasta bromeaban en diferentes momentos como cuando el joven marinero que los guiaba les mostraba las salas de descanso de los oficiales. “Nuestras salas parecen más bien un comedor de colegio, nada que ver con esto, nosotros aquí no podemos estar, solo ahora durante esta visita, es para oficiales”, explicaba el guía, a lo que algún visitante le indicaba, bromeando, que “para poder descansar y poder jugar con la consola como hacen ellos tienes que estudiar más”, comentario que despertó risas del grupo.

Una de las visitas al 'Arnoméndi' y a su exposición del material que emplea la dotación en su día a día Daniel Alexandre

No resultó menos interesante la visita al “Arnomendi”, que acaba de regresar de la última campaña de inspección pesquera. En el buque se exhibía además parte del material del que disponen en sus diferentes cometidos, prestando soporte a la flota pesquera nacional o bien realizando supervisiones de las diferentes campañas, en las que suelen embarcar a bordo a responsables de Inspección Pesquera. El buque está provisto para que pueda navegar a bordo y tomar el barco alguno de los helicópteros de Salvamento Marítimo, con los que también colaboran. Durante el recorrido los visitantes se quedaron con curiosidades como que la unidad "se mueve mucho, mucho en alta mar, en comparación con una fragata" y que en los patrulleros "se trabaja muy duro". Este buque retomará su actividad en alta mar el próximo mes de diciembre.