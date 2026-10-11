La Junta de Cofradías ya comparte la agenda de los actos previos de la Semana Santa 2027

La presentación del cartel se celebró en el Palacio Municipal este año Daniel Alexandre

La Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol ya está inmersa en la organización de los actos de 2027. En el año próximo el Domingo de Ramos será el 21 de marzo y el de Resurrección, el 28, de manera que “cae” muy pronto, “solo un día por la espalda de aquella de 2016, la más temprana que recordamos, que se celebró del 20 al 27 de marzo”, como recuerdan desde la entidad.

De este modo, están ya marcadas en el calendario las fechas de los actos que invariablemente forman parte del preámbulo de cada semana de Pasión. El 15 de enero será la presentación del cartel, que en la próxima edición protagonizará la Cofradía de la Soledad, coincidiendo con el 70 aniversario desde que se constituyó la hermandad.

El acto tendrá lugar, de nuevo, como pasó por primera vez en 2026, en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Ferrol. El Vía Crucis organizado por la Junta General de Cofradías se celebrará el viernes 19 de febrero, saliendo de la iglesia de Dolores a las 20.00 horas.

Para el día 5 de marzo se programó la presentación de la revista Ecce Homo y del procesionario. El acto tendrá lugar en la capilla del Torrente Ballester, a las 18.00h. Y por último, el Jofre acogerá la lectura del pregón el sábado 13 de marzo (19.00 horas).