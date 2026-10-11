La electrónica, un idioma que une Eslovenia, Berlín y la ciudad de Ferrol en el ‘Pavo Fest’

Un momento de celebración del Pavo Fest Daniel Alexandre

La música electrónica vuelve a convencer en Ferrol. Tras haber abandonado en los últimos años el parque Reina Sofía, en el que estaba el origen del nombre del evento, ‘Pavo Fest’, es ahora A Malata la que acoge este festival ya consolidado y con el aliciente de ser gratuito y bajo carpa.

Más de ocho horas de música salida de los platos de los DJs, animando a un público atraído en esta ocasión por pinchadiscos de renombre internacional como el del esloveno Valentino Kanzyani. De este modo, y un año más, el ‘Pavo Fest’ conjugó el saber hacer y la experiencia de DJs consolidados, con la posibilidad de escuchar a talentos emergentes. Además de los más lejanos escenarios se alcanza también a los representantes ‘de casa’, que sacaron pecho.

Cristy, una de las mujeres que se suma al panorama en este sector de la electrónica, que vive momentos de máximo esplendor, abrió el festival inaugurando la tarde. Junto a ella pasaron por el escenario el ferrolano Occy, Mario D’Fer, Alex Vigo, Diego Bacelo o Certain People.

Los DJs en plena acción Daniel Alexandre

El punto internacional lo puso, además de Kanzyani, una de las pinchadas más esperadas, la del neoyorkino residente en Berlín Evan Braggs.

Pero, como una vez que se mete en la cabeza esta música es difícil parar, los que tuvieron más aguante abandonaron A Malata para seguir escuchando, ya de madrugada, a Diego Sanjurjo, que se unió a la marcha electrónica de la jornada, junto a Certain Pepple, Occy y Mario D’Fer en La Room.