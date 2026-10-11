James Rhodes: “Me pagan por viajar a Ferrol, tocar en un Steinway divino en uno de mis auditorios favoritos y con unas vistas que te cagas”

James Rhodes siempre interactúa con el público durante sus conciertos, una parte medio improvisada que sirve para entender lo que se escucha Cedida

Su acento británico no logra esconder a un auténtico gallego de corazón, que ya está deseando volver a su segunda tierra para “pasar un ‘finde’ largo con mi piano, con mi cámara y con mi familia adoptiva”, expresó James Rhodes hablando desde Madrid, “como buen fodechincho”. Este artista, que actuará en Ferrol el viernes 23 de octubre, se distingue por romper “barreras” y acercar al gran público la música clásica, presentando ahora su último trabajo, ‘Manía’, una propuesta marcada por la selección de piezas breves, una decisión muy singular dentro de este sector, y en la que “cualquier persona del público tendrá algo que le va a gustar”.

Han pasado cuatro años desde su última actuación en el mismo escenario al que volverá este mes, del que guarda un recuerdo especial. “El Auditorio de Ferrol para mí es uno de los más hermosos que hay: esa vista del agua de la ría detrás es una pasada”, y sobre todo “nunca voy a olvidar ese momento en Pontedeume. Tenía más nervios haciendo mi discurso en galego, como pregonero, que tocando en el Auditorio Nacional de Madrid”. Aquel concierto en la ciudad se enmarcó en su ‘Piano Tour 2021’, pero en esta ocasión lo hará con un proyecto “mucho más personal; lo que quiero hacer con esta gira es contar la historia del infierno mío de Inglaterra hacia el amor y la esperanza que he encontrado aquí en España”.

En el repertorio preparado, “cada pieza tiene su propio contexto dentro de este viaje y hay muchos compositores distintos: Chopin, Rachmaninov, Schumann, Brahms… es algo muy bonito, apagamos las luces y escuchamos esa música como buscando al duende. Es un momento para mí muy íntimo y tengo muchas ganas de compartirlo”, destaca James Rhodes.

Lo nuevo del pianista nace del deseo de “contar un poquito de mi perspectiva como extranjero llegado aquí, pasando por la fase de luna de miel hacia la España profunda, con los políticos, la prensa…”, relata el artista, que ya siente haber descubierto al país por completo, “lo bueno, lo malo y todo”. Así, la música transitará por paisajes como los que se encontró en un principio, “con mucha paz, mucho amor, con la habilidad de respirar”, pero también por otros que evocan una sociedad “que echa a la calle abuelas con 87 años, con las listas de espera de Sergas, que son una vergüenza”.

“Con 51 años, no tengo el chichi para farolillos”, apunta entre risas, y de ahí el título de este trabajo que, “en lugar de tener vergüenza, intentar esconderlas o evitarlas”, abraza las manías “que todos tenemos”. “Es una historia, medio ‘peli’, y eso me encanta”, valora Rhodes, que siempre suele interactuar con el público en sus conciertos, una seña de identidad que le sirve para contextualizar la música, de manera que “luego podemos disfrutar un poquito más las piezas”. Por ejemplo, dio cuenta de una obra que el compositor dedica al “amor de su vida, una mujer de quien estaba súper enamorado, y justo al final de esta canción Schumann deja caer un fragmento de su pieza favorita, como una manera de decirle, ‘oye, te quiero, quiero pasar el resto de mi vida contigo, y hay momentos así que para mí son importantes explicar”.

No obstante, también bromeó advirtiendo al público de que no se asuste, porque “tampoco voy a hablar mucho con este acento de mierda”. Además, aprovechó para hacer un llamamiento a los lectores más conocedores del territorio local: “si hay alguien que me pueda mandar un privado por Instagram con algún sitio para llevar mi cámara, un poco escondido, estaría muy agradecido, porque siempre estoy en ciudades buscando lugares un poco fuera del camino, para sacar fotos del Ferrol de verdad”.

Democratizando la música

“Normalmente en un concierto de música clásica hay como dos o tres piezas de 20 minutos cada una y yo pensé, prefiero hacer más una especie de playlist, con siete u ocho temas más cortos, y funciona muy bien”, señala James Rhodes sobre la propuesta que traerá a la ciudad, en la que incluye, por ejemplo, “una pieza para dedicar a Galicia y otra que representa a Inglaterra para mí”. La visita no podría resultar más emocionante para él: “Me pagan para viajar a Ferrol, tocar un Steinway divino en uno de mis auditorios favoritos, con unas vistas que te cagas; estoy en mi salsa”.

Este artista es único por tomar constantemente decisiones como esta en sus proyectos, por lo que se ha ganado el sobrenombre del “enfant terrible de la música clásica”. Según manifestó, “hay muchas barreras para entrar en este mundo, un mundo bastante cerrado, y creo que todas las reglas que hay, como que tienes que entender cuántos movimientos hay en una sonata de Beethoven, tienes que llevar un traje y corbata, saber cuándo aplaudir… Es todo una patraña. Lo que más me gusta es poder ser una especie de trampolín” hacia un universo sonoro que continúa atravesando generaciones por siglos.