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Ferrol

Exitosas jornadas de puertas abiertas en las instalaciones castrenses por el 12 de octubre

La Armada volvió a compartir su día a día con la ciudadanía de Ferrol por el día de la Fiesta Nacional

Redacción Ferrol
11/10/2026 22:13
Museo Naval día de puertas abiertas
Una de las visitas guiadas que se celebraron este domingo en el Museo Naval
Daniel Alexandre
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Como ocurre cada vez que se conmemora una fecha señalada en el calendario castrense, en este caso por la Fiesta Nacional que se celebra este lunes, la Armada ha vuelto a abrir de par en par las puertas de sus instalaciones en la ciudad naval suscitando el interés de la ciudadanía, que mostró una gran atención a la hora de conocer los entresijos de su actividad. 

Este domingo culminaron estas jornadas con varios escenarios como protagonistas, empezando por el propio Arsenal, al que se pudo acceder libremente por la Puerta de La Cortina, tanto por la mañana como por la tarde, y visitar allí dos patrulleros, puesto que la F-104, la ‘Méndez Núñez’, se hizo a la mar. 

Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi

Maximino, el vecino de Narón que disfrutó como un niño de la jornada de puertas abiertas en el Arsenal de Ferrol

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Asimismo, el Museo Naval organizó itinerarios guiados por su colección durante todo el día y el Cuartel de Dolores del Tercio Norte de Infantería mostró sus dependencias y también sus capacidades. Además, se pudo visitar la Estación Naval de A Graña y ver el material de la Unidad de Buceo, así como la Escuela Antonio de Escaño

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