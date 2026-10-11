Exitosas jornadas de puertas abiertas en las instalaciones castrenses por el 12 de octubre

Una de las visitas guiadas que se celebraron este domingo en el Museo Naval Daniel Alexandre

Como ocurre cada vez que se conmemora una fecha señalada en el calendario castrense, en este caso por la Fiesta Nacional que se celebra este lunes, la Armada ha vuelto a abrir de par en par las puertas de sus instalaciones en la ciudad naval suscitando el interés de la ciudadanía, que mostró una gran atención a la hora de conocer los entresijos de su actividad.

Este domingo culminaron estas jornadas con varios escenarios como protagonistas, empezando por el propio Arsenal, al que se pudo acceder libremente por la Puerta de La Cortina, tanto por la mañana como por la tarde, y visitar allí dos patrulleros, puesto que la F-104, la ‘Méndez Núñez’, se hizo a la mar.

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Asimismo, el Museo Naval organizó itinerarios guiados por su colección durante todo el día y el Cuartel de Dolores del Tercio Norte de Infantería mostró sus dependencias y también sus capacidades. Además, se pudo visitar la Estación Naval de A Graña y ver el material de la Unidad de Buceo, así como la Escuela Antonio de Escaño.