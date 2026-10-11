En las entrañas de A Malata, el estadio con cimientos “de roca” que está afrontando su primera gran transformación

En el bajo grada, las entrañas del estadio de A Malata, se pueden ver una rareza: las zapatas de los pilares abriéndose paso entre la roca Jorge Meis

Cinco arquitectos locales firmaron en 1991 el proyecto de construcción del estadio de A Malata: Juan Rey-Cabarcos Vázquez, Juan Pérez López de Gamarra, Francisco Iglesias Miño, Vicente Fernández-Couto Gómez y Alfredo Alcalá Navarro. La Xunta de Galicia había consignado 2.400 millones de pesetas para levantarlo, derribar el viejo Manuel Rivera y urbanizar O Inferniño. Cuando se inauguró, el 29 de agosto de 1993, contaba con los últimos adelantos técnicos y la prensa presumía, por poner solo un ejemplo, de las 200 lámparas halógenas con 400.000 vatios, suficientes para las retransmisiones televisivas de entonces.

Justamente, 32 años después, el cambio de la iluminación por requerimiento de LaLiga —para cumplir con las nuevas exigencias audiovisuales, en el verano de 2025— fue el primer capítulo del ambicioso proyecto de renovación que el Concello de Ferrol continuó ejecutando por el tejado, con un cambio de cubierta que va a velocidad de crucero y que cuenta con un presupuesto cercano a los 4 millones de euros. Sin embargo, aunque dotar de techumbre al campo es la tarea más visible, no es la única que Ogmios Proyecto SL está llevando a cabo en el templo racinguista ante la expectativa de la masa social del club.

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Al frente de Urbanismo, Blanca García es plenamente consciente de que esta obra tiene un componente emocional importante porque, precisamente, “yo soy del Racing de toda la vida. Cuando estudiaba en Madrid fui a Talavera de la Reina, a Fuenlabrada... Me recorrí todos los estadios. A mí no me va con el puesto, tengo mi carné en Fondo Sur, no vengo porque sea concejala. Tengo incluso mi foto con el ‘Diablillo’ de pequeña”, recuerda, admitiendo que para ella sí es especial poder formar parte de una reforma tan demandada. También lo es para Arturo Sobrino, responsable de Edificación de Ogmios —supervisa y coordina la ejecución del proyecto—, aunque él confiesa que es más de baloncesto y su corazón estuvo con el OAR. Junto a ellos, Diario de Ferrol pudo recorrer los entresijos del campo hasta llegar a sus entrañas.

El desmontaje

El objetivo de los trabajos en A Malata va más allá de un cambio de cubierta. No solo se reforzará la seguridad de la estructura, sino que también se renovarán buena parte de los servicios dotacionales, se ganará en color verde en los acabados y se acometerán reformas encaminadas a uno de los retos más importantes: proteger un estadio que está especialmente expuesto al salitre, los vientos y la lluvia. Y todo, pensando en que “tenemos unos inquilinos” con unas necesidades diarias que se intensifican cada dos semanas.

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“Su colaboración está siendo máxima. Nos reunimos periódicamente para ver los problemas que van surgiendo y cómo solucionarlos. Hay que darles las gracias porque nos están facilitando mucho el trabajo con cualquier cosa que necesitamos y es de agradecer”, valora la concejala, explicando que la idea inicial de ir compaginando el desmonte del antiguo techo con la colocación del nuevo fue imposible por su inestabilidad.

“Lo más complicado fue el desmontaje de lo que había aquí. Teníamos una estructura muy endeble y una cubierta con la que el efecto vela era muchísimo mayor. El montaje es más sencillo porque, aunque son piezas más pesadas, son más permeables y el viento nos afecta menos”, constata Sobrino, confirmando a la vez que finalmente lograron acabar esa primera fase antes de lo previsto y decidieron —“fue un acierto”, asienten ambos— quitarla por completo para evitar posibles disgustos con miles de personas en las gradas a merced de un entramado de hierros muy afectados por la corrosión.

Doble seguridad

Una de las claves de la nueva cubierta, además del cambio de la tridimensionalidad de la anterior a la bidimensionalidad de esta, es el incremento de su fijación. “La estructura nueva pesa mucho más, pero la solicitación [conjunto de fuerzas, cargas externas y esfuerzos internos por flexión, torsión o tracción] no es a peso, sino a succión. El reto no es la carga en sí, sino lo que podría tirar hacia arriba por efecto del viento. Y pasamos de las 200 a las 500 toneladas”, explica Arturo Sobrino, detallando que “tenemos dos sistemas distintos calculados para aguantar por separado. El primero es que cada una de las cerchas [las piezas, que están ya colocadas al completo en Preferencia] está apoyada en dos pilares y anclada en sus cabezas. A mayores, tenemos otras abrazándolos y, por encima, unos abarcones [abrazaderas] que enganchan todo y están fijados también”. Este sistema de doble seguridad es posible porque el estadio “está muy bien construido” y el hormigón, a pesar de su exposición, “está impoluto”.

Los días de lluvia, en la zona de Tribuna, despliegan lonas para evitar que el agua interfiera en el sellado de las juntas y filtre hacia las dependencias inferiores Jorge Meis

Para demostrar hasta qué punto es fiable, la concejala y el técnico muestran el bajo grada, al que se accede entre Fondo Norte y Preferencia, donde se puede comprobar su rotundidad enclavado en la piedra. “¿Ves las zapatas de los pilares? Esto está en la roca y con la cimentación a la vista, que pocas veces se ve”, explica fascinada García Olivares, señalando que en algunas partes la estructura casi llega a apoyarse en la pared de peñascos: “Esto no cae ni de broma”, sentencia.

La gran grúa

Con la tranquilidad de su contundencia, esta semana comenzó el izado de las cerchas en Tribuna, una maniobra que será simultánea a la colocación de las chapas en Preferencia y continuará por el Fondo Sur para rematar en el Norte. “Cada paño [elemento] que se sube con la grúa lleva ya los focos instalados”, explica Sobrino, ahondando en que llegan por piezas desde Ponferrada y el montaje de la primera, el más complejo, lleva uno o dos días, agilizándose después la tarea. “Al final, es como un Lego”, ejemplifica la edila, “hay que atornillarlas, colocar las luces y, una vez listas, elevarlas para fijarlas”.

La concejala y el responsable de Edificación, Blanca García y Arturo Sobrino, durante el itinerario explicativo, el pasado martes Jorge Meis

Calculan, además, que la colocación de cada sector les llevará un mes y recuerdan que el tejado será ahora más largo, llegando justo a la línea del terreno de juego. Eso sí, García no quiere crear falsas esperanzas: “Nos vamos a mojar igual porque si la lluvia viene de lado no son 90 grados, no cae recto, y esto no es el Bernabéu, con una estructura retráctil”, bromea la concejala que, no obstante, no racanea halagos al valorar que “yo he estado en muchos sitios viendo al Racing y tenemos un pedazo de estadio”.

“Hay más por mejorar”

Antes de comenzar este macroproyecto se ejecutaron varias obras “de emergencia”, como el cambio de anclajes —que estaban oxidados— o la mencionada iluminación, así como la instalación eléctrica, de contraincendios y de emergencias, cuestiones menos visibles pero igualmente importantes, como ocurre con otras tantas en las que están trabajando y que tienen el cometido de evitar las filtraciones al hormigón.

Toda la canalización será nueva, se está sellando la totalidad de las juntas y se va a cerrar el Fondo Sur con ventanales porque es la zona más expuesta a la lluvia y al viento. Asimismo, bajo la chapa recorre el perímetro una bandeja de conexiones donde todo el cableado está ordenado para dejar “una estructura limpia”, describe la concejala.

Detalle de la doble sujeción de seguridad de las cerchas a cada uno de los pilares de la estructura de hormigón, con anclaje a sus cabezas, y los abarcones enganchando todo Jorge Meis

No se cambiarán los asientos ni se acometerán obras en la piscina y el gimnasio en este proyecto, que tampoco contempla el pintado de verde del total de las carpinterías y enrejados, que van a ir ‘tiñéndose’ poco a poco. Además, los elementos nuevos, como la cartelería, ya se instalan en el color corporativo.

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“Esto es como una casa antigua. Empiezas a trabajar y van saliendo cosas. Nunca acabas porque siempre hay algo que mejorar”, traslada García Olivares, que confirma el demandado cambio de megafonía y la instalación de nuevas pantallas LED “integradas con una estructura colgante, más apaisadas y más anchas que las antiguas” antes de concluir sosteniendo que “este proyecto tiene su complejidad, pero partimos de una muy buena base. Esta obra acabará, pero no acabarán las obras. Aun hay mucho más por hacer”.