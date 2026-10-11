El obispo de Mondoñedo-Ferrol asistirá a un simposio internacional en Cabo Verde

El obispo, durante una visita anterior, con niños y niñas caboverdianos Cedida

El obispo de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, viajará de nuevo a Cabo Verde para tomar parte en el IV Simposio Internacional organizado por la Escuela Universitaria Católica de la región.

El foro se celebrará los días 23 y 24 de octubre y está inspirado en la encíclica Magnífica Humanitas del Papa León XIV y lleva por lema “Derecho, Economía y Reconstrucción de lo Humano en la Era Digital”.

Dentro del programa oficial, el prelado mindoniense intervendrá en el Centro Cultural de Mindelo, en la isla de São Vicente. En concreto, pronunciará la conferencia titulada ‘Migraciones, economía y desarrollo: desafíos de la gobernanza global y de la inclusión’.

En su exposición, el obispo acercará su visión como responsable de una diócesis con fuerte arraigo migratorio y como presidente de la Subcomisión Episcopal Española para la Migración y la Movilidad Humana.

Asimismo, se trata de un viaje de marcado carácter pastoral, ya que más allá de su participación académica, fomentará la fraternidad y el intercambio eclesial. García Cadiñanos aprovechará su estancia en el archipiélago atlántico para mantener diversos encuentros institucionales con los obispos locales y buscará también estrechar lazos con las diócesis caboverdiana.