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Ferrol

Potenciar la esgrima, nueva forma de promocionar la actividad de la ciudad, desde Cites

Explican que es un deporte minoritario que merece el reconocimiento preciso y en el que la urbe cuenta con figuras destacadas a nivel nacional e internacional

Redacción Ferrol
10/10/2026 22:24
esgrima cites
Un momento de la exhibición de este sábado
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El Centro de Iniciativas Turísticas, Económicas y Sociales de Ferrol –Cites– ha vuelto a sacar a la calle una iniciativa dirigida a fomentar actividades lúdicas o, como en este caso, deportivas para promocionar la ciudad naval.

Ferrol, ciudad abierta a las expresiones” ofreció en la mañana del sábado, en la plaza de Amboage, una exhibición de esgrima abierta la participación del público y que fue llevada a cabo por el Clube de Esgrima Tres Armas de Ferrol.

Como explican desde la organización, se trata de un deporte minoritario que merece el reconocimiento preciso y en el que la urbe cuenta con figuras destacadas a nivel nacional e internacional, como Jorge Permuy, el primer oro de categoría absoluta por equipos para la esgrima gallega.

El Clube Esgrima Tres Armas Ferrol –Cetaf–, ofrece diversión, aprendizaje, compañerismo, competición y entretenimento, tanto para adultos como para niños, con o sin conocimientos previos, y durante el mes de octubre es posible probar en la actividad sin coste alguno.

El club nació de la unión de Esgrima Ferrol y Esgrima Tres Armas. El primero se fundó a principios de los 90, anterior a los Juegos Olímpicos de Barcelona’92. El segundo se creó a finales de los años noventa para impartir clases en un gimnasio de la ciudad.

Finalmente, fue en 2003 cuando los dos se unificaron, pasando a denominarse Club Esgrima Tres Armas Ferrol, asentando su centro de actividades en la sala de esgrima dentro del polideportivo de A Malata

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