Más de 4.000 consultas al año en la unidad de Cuidados Paliativos de Ferrol

La unidad ha sido de las primeras de Galicia en incorporar la videollamada CEDIDA

La unidad de Cuidados Paliativos del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) atendió durante el año pasado un total de 4.164 consultas, con 337 ingresos, unas cifras muy similares a las que se produjeron el año anterior, en 2024, cuando las atenciones se elevaron a 3.600 y los ingresos se cifraron en 362, algo menos que el pasado 2025.

Aunque una parte importante de su actividad corresponde con pacientes de cáncer, la unidad también interviene en el caso de otras enfermedades no oncológicas avanzadas “que producen síntomas intensos, deterioro funcional ou que teñen unha necesidade asistencial complexa”, como indican desde el servicio.

Paliativos ha visto ampliada su atención a las enfermedades respiratorias avanzadas, entre las que se incluyen a los pacientes afectados por la exposición al asbestos, con numerosos casos activos en esta comarca.

Desde la unidad se explica que las afecciones que se tratan en este departamento médico van desde patologías respiratorias crónicas a progresivas. Los pacientes pueden llegar a presentar disnea, tos, ansiedad, insomnio, cansancio, pérdida de autonomía o ingresos hospitalarios repetidos. La intervención de Cuidados Paliativos busca aliviar todos estos síntomas, revisar la adecuación de los tratamientos, anticipar posibles complicaciones y ayudar al paciente y a su familia para tomar decisiones acordes a la situación y sus preferencias, como advierten desde el CHUF.

El responsable de la unidad, Marcelino Mosquera, advierte además de que “Estes coidados non se limitan aos últimos días de vida das persoas nin significan que se abandone o tratamento da enfermidade”, como algunos, erróneamente, pueden llegar a pensar. Así, indica el responsable que estos cuidados pueden incorporarse antes, “de forma simultánea ao seguimiento por Pneumoloxía ou Atención Primaria, cando existen síntomas ou necesidades complexas”, como explica Marcelino Mosquera Pena.

Este modelo concreto de asistencia se basa en una atención compartida. “Pneumoloxía mantén o estudo e o tratamento específico da enfermidade pulmonar, mentres que Coidados Paliativos achega unha valoración complementaria centrada no control dos síntomas, a calidade de vida, a comunicación clínica e a planificación dos coidados”, apuntan desde la unidad. Además, indican que, según las necesidades de cada persona, también participan los servicios de atención primaria, enfermería y otros profesionales.

Dicho lo cual en este servicio se puede llegar a atender a pacientes con enfermedades pulmonares relacionadas con la exposición al amianto, incluida la asbestosis, “sempre que presenten necesidades que xustifiquen unha intervención especializada”, como aseveran. Con todo ello, el diagnóstico por sí solo no determina la derivación a este servicio. “Non atendemos etiquetas diagnósticas, senón persoas con síntomas e problemas concretos. Dous pacientes coa mesma enfermidade poden necesitar apoios moi diferentes”, advierte Mosquera.

En relación con la asbestosis, se trata de una enfermedad producida por la inhalación de fibras de amianto y puede provocar, entre otras, fibrosis pulmonar progresiva. “Non debe confundirse coa fibrose pulmonar idiopática, cuxa causa é descoñecida, aínda que ambas poden ocasionar limitación respiratoria e afectar de xeito considerable á vida cotiá”, indica este profesional.

Médico de cabecera

Según el Plan Galego de Coidados Paliativos en este servicio se han de tener en cuenta las necesidades del paciente y de sus cuidadores. En el mismo se informa también que este servicio implica a todos los profesionales del sistema sanitario, especialmente los que integran el referido programa autonómico, interviniendo desde la propia unidad (situada en Ferrol en la primera planta del Hospital Naval), el servicio de hospitalización a domicilio y los equipos de atención primaria y equipos de soporte de los propios paliativos. Así, el lugar de atención podrá ser tanto en el domicilio como en el centro hospitalario.

La decisión de derivar a una persona a esta unidad siempre recae en el médico de cabecera, que deberá valorar la situación atendiendo también lo que le traslada la familia del paciente y el propio enfermo. No obstante, las personas interesadas también podrán solicitar información al respecto y manifestar su interés. El traslado de expediente a esta unidad específica dependerá del avance de la enfermedad y del grado de complejidad de la misma.

Los cuidados paliativos del CHUF han ido creciendo con el paso de los años, aumentando servicios así como el cuadro de personal.

Por otra parte, el Área Sanitaria de Ferrol fue de las primeras de Galicia en incorporar la consulta por videollamada a este servicio, mejorando así los cuidados y reduciendo también desplazamientos innecesarios, algo de agradecer entre quienes padecen una enfermedad degenerativa, tienen movilidad reducida o viven lejos del hospital. En esta línea de soporte a este tipo de pacientes, en los últimos tiempos el servicio de Urgencias también ha incorporado una sala especial para pacientes en situación de complejidad vital y familiares.