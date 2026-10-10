Lugo y Ferrol reivindican un año más por el San Froilán un ferrocarril que los conecte

Entrega del regalo institucional a la alcaldesa de Lugo Cedida

Ferrol y Lugo fortalecieron un año más sus lazos de hermanamiento, en esta ocasión en la ciudad amurallada y con motivo de la celebración de sus fiestas patronales, las de San Froilán.

El Día de Ferrol en Lugo es ya una tradición en los festejos, que este sábado combinaron actos institucionales con cultura y música.

La recepción oficial en el Concello comenzó a las 12.30, con la presencia de parte de la corporación, encabezada por el alcalde, José Manuel Rey Varela, quien pudo saludar también a los mayores de Ferrol, que asistieron al acto en el marco de los viajes organizado por el Concello.

Las corporaciones se fotografiaron con los mayores Cedida

En la casa consistorial lo esperaba la alcaldesa, Elena Candia, junto con los ediles. El acto sirvió para reforzar los lazos que unen ambas urbes oficialmente desde hace 26 años, pero el respeto mutuo se remonta mucho tiempo atrás, entre dos territorios, como señaló el regidor, “cun mesmo norte: o do progreso”.

Ambas ciudades, resaltó Rey Varela están llamadas a “vertebrar o avance do norte de Galicia, cada unha coa súa personalidade, a súa historia e a súa proxección”, recordando en su intervención que precisamente Ferrol conmemora este 2026 los 300 años como Departamento Marítimo del Norte.

Las reivindicaciones estuvieron presentes en el discurso del alcalde ferrolano, siendo el ferrocarril un clásico que vuelve a ponerse sobre la mesa cada año, al tratarse de dos ciudades fuertemente castigadas por la falta de conexiones. Así, Rey Varela recordó que “Lugo e Ferrol compartimos retos e soños: a mellora das comunicacións territoriais e o crecemento das nosas cidades, que consolidaron o aumento demográfico nos últimos anos”, por ello este hermanamiento, indicó el alcalde de la ciudad naval, no es un mero acto protocolario, sino una extraordinaria herramienta para crear oportunidades reales para seguir haciendo un norte de Galicia más fuerte, conectado y visible.

Por eso, reivindicó las necesarias mejoras en materia de transporte de viajeros y mercancías, lamentando que “Ferrol sigue sendo a única das sete grandes cidades galegas sen convenio firmado co Estado para a construcción da estación intermodal”, al tiempo que recordó la necesidad de la existencia de un tren que una Lugo con Ferrol.

No dudó el alcalde ferrolano en dirigirse al patrón lugués, San Froilán, al que apeló como gran transmisor de valores que deben acompañar a la sociedad y le pidió que “nos axude e nos acompañe no camiño do progreso que emprendemos e que a súa festa nos lembre que as cidades medran cando se dan a man, como o facemos hoxe aquí”.

Por su parte, la regidora lucense defendió también que el hermanamiento con Ferrol debe ir más allá de un acto institucional y traducirse en iniciativas compartidas, especialmente en los ámbitos turístico y cultural. “Queremos que este irmandamento nos permita compartir experiencias con Ferrol e dar unha maior proxección aos recursos culturais e patrimoniais que temos en ambos os dous municipios”, señaló. Y por eso, en este objetivo de estrechar lazos y favorecer la llegada de visitantes, la alcaldesa puso también el foco en la necesidad de mejorar las comunicaciones ferroviarias.

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Candia incidió en que estar mejor conectados es fundamental para facilitar que más personas puedan conocer el patrimonio y la oferta cultural de ambas ciudades, pero también para favorecer su desarrollo económico y social.

“Lugo e Ferrol teñen moito que ofrecer, pero necesitamos comunicacions que nos permitan estar mellor conectados”, destacó.

El acto institucional finalizó con la invitación y agradecimiento de Rey Varela a Elena Candia y citando la devolución de la visita para la celebración de San Xiao el próximo mes de enero.

Lugo recibió como regalo institucional ferrolano una figura de sus representativas grúas, obra de Sargadelos.