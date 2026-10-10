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Sanidad

Ferrol volverá a correr, y caminar, contra el Cáncer este noviembre

La AECC confía en alcanzar los 5.000 participantes, cifra récord que casi se logra en la pasada edición

Redacción Ferrol
10/10/2026 04:32
Ferrol en marcha contra o cancro (43)
La andaina de Ferrol es una de las más multitudinarias de Galicia
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La Asociación Española Contra el Cáncer ha abierto el plazo de inscripción para participar, un año más, en otra edición, la decimotercera, de la carrera y andaina solidaria ‘Ferrol En Marcha Contra o Cancro’, que tendrá lugar el domingo 8 de noviembre. Con el recuerdo de los 4.600 participantes de la pasada edición muy presente, la entidad hace un llamamiento a toda la ciudadanía ferrolana y su entorno para sumarse a esta nueva convocatoria y alcanzar este año la cifra récord de 5.000 personas inscritas. “Cada dorsal ayuda a seguir acompañando a pacientes y familiares y a avanzar en la investigación que permitirá aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer. Sabemos que Ferrol volverá a demostrar que está unida frente al cáncer”, afirmó Isabel Estevan, la presidenta de la junta local de la asociación. 

Inscripciones

La jornada comenzará a las 10.00 horas con las carreras infantiles, que volverán a abrir la programación. A continuación, sobre las 11.00 horas, se celebrará la tradicional carrera y andaina, en las que podrán participar personas de todas las edades y donde las mascotas también son bien recibidas, como destacaron desde la organización.

El recorrido, de aproximadamente cinco kilómetros, partirá, como es costumbre, del Cantón de Molíns y discurrirá por las principales calles del centro de Ferrol. Su trazado, “accesible y adaptado a todos los públicos, permitirá que personas de todas las edades se sumen a esta iniciativa solidaria”. Además, la organización tiene preparadas diversas sorpresas y sorteos para completar una mañana de convivencia y compromiso frente al cáncer, como avanzaron desde la junta local.

Las inscripciones ya pueden formalizarse a través de la web carreirasgalegas.com o de forma presencial en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer de Ferrol (C/ Tierra, 5), de lunes a jueves de 9.00 a 17.00 horas (horario ininterrumpido) y los viernes de 9.00 a 14.30 horas. El precio del dorsal es de 10 euros para los adultos y de cinco euros para menores de 14 años. Las personas inscritas recibirán además la camiseta oficial del evento, garantizada hasta agotar existencias.

Por otra parte, la entrega de dorsales y camisetas se realizará el día antes del evento en las instalaciones de Decathlon en Ferrol en horario ininterrumpido de 10.00 a 19.00 horas. Quienes no puedan asistir, pero deseen colaborar con la iniciativa, podrán hacerlo a través del denominado Dorsal 0, que estará disponible en la web o en la propia sede de la Asociación

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