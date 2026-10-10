Ferrol volverá a correr, y caminar, contra el Cáncer este noviembre

La andaina de Ferrol es una de las más multitudinarias de Galicia AEIG

La Asociación Española Contra el Cáncer ha abierto el plazo de inscripción para participar, un año más, en otra edición, la decimotercera, de la carrera y andaina solidaria ‘Ferrol En Marcha Contra o Cancro’, que tendrá lugar el domingo 8 de noviembre. Con el recuerdo de los 4.600 participantes de la pasada edición muy presente, la entidad hace un llamamiento a toda la ciudadanía ferrolana y su entorno para sumarse a esta nueva convocatoria y alcanzar este año la cifra récord de 5.000 personas inscritas. “Cada dorsal ayuda a seguir acompañando a pacientes y familiares y a avanzar en la investigación que permitirá aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer. Sabemos que Ferrol volverá a demostrar que está unida frente al cáncer”, afirmó Isabel Estevan, la presidenta de la junta local de la asociación.

Inscripciones

La jornada comenzará a las 10.00 horas con las carreras infantiles, que volverán a abrir la programación. A continuación, sobre las 11.00 horas, se celebrará la tradicional carrera y andaina, en las que podrán participar personas de todas las edades y donde las mascotas también son bien recibidas, como destacaron desde la organización.

El recorrido, de aproximadamente cinco kilómetros, partirá, como es costumbre, del Cantón de Molíns y discurrirá por las principales calles del centro de Ferrol. Su trazado, “accesible y adaptado a todos los públicos, permitirá que personas de todas las edades se sumen a esta iniciativa solidaria”. Además, la organización tiene preparadas diversas sorpresas y sorteos para completar una mañana de convivencia y compromiso frente al cáncer, como avanzaron desde la junta local.

Las inscripciones ya pueden formalizarse a través de la web carreirasgalegas.com o de forma presencial en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer de Ferrol (C/ Tierra, 5), de lunes a jueves de 9.00 a 17.00 horas (horario ininterrumpido) y los viernes de 9.00 a 14.30 horas. El precio del dorsal es de 10 euros para los adultos y de cinco euros para menores de 14 años. Las personas inscritas recibirán además la camiseta oficial del evento, garantizada hasta agotar existencias.

Por otra parte, la entrega de dorsales y camisetas se realizará el día antes del evento en las instalaciones de Decathlon en Ferrol en horario ininterrumpido de 10.00 a 19.00 horas. Quienes no puedan asistir, pero deseen colaborar con la iniciativa, podrán hacerlo a través del denominado Dorsal 0, que estará disponible en la web o en la propia sede de la Asociación