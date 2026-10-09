Un taller de cantería recupera en su fase inicial 100 metros de patrimonio de Montes do Chá de Brión-Doniños

Algunos de los participantes del pasado fin de semana en plena faena Cedida

El mismo maestro cantero que condujo el taller por el que hoy en día se pueden ver distintas tallas en piedras de los Montes do Chá de Brión y Doniños, José Luis López Rodríguez, de Vilalba, volverá este fin de semana a estas tierras para continuar enseñando el arte de levantar muros en piedra seca, es decir, sin usar mortero, que fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco en 2018. La propuesta terminará con la última fase, este sábado 10 y domingo 11, de 10.00 a 18.00 horas, actuando en el cierre de Campo dos Lobos que ya se registra en documentación histórica de 1796, y del que ya se han recuperado 100 metros en los dos primeros días del curso.

La asociación Comuneiros do Chá da continuidad a la labor de recuperación del patrimonio cultural, arqueológico, histórico y etnográfico del monte, en el que se incluye este muro de “orixe inmemorial” en Campo dos Lobos, que es el que presenta un mejor estado de conservación. Así, también se rescata el uso ganadero tradicional del terreno con los caballos de Pura Raza Galega introducidos desde 2022, jornadas de voluntariado e ideas como esta, que además de enfocarse a la reconstrucción se plantea con el objetivo de preservar y difundir la técnica de colocación de piedra seca.

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Ya se prevé realizar futuras convocatorias debido al enorme éxito de cursos como este o el de talla en piedra realizado en octubre de 2025. En el primero de los dos fines de semana de este taller gratuito de piedra seca participaron alrededor de 20 personas, actuando en el mismo cierre de 700 metros de largo y uno de altura media, atendiendo a las zonas caídas que motivaron la propuesta. Las personas interesadas en asistir todavía pueden apuntarse a través del correo comunidademontesdocha@gmail.com, donde recibirán información más detallada.