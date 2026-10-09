Un millar de personas se manifiestan contra los ataques sufridos por la Cruz Roja en Ferrol

La manifestación comenzó en la sede de la ONG, en la calle Dolores Daniel Alexandre

Alrededor de un millar de personas se manifestaron este viernes contra los últimos ataques de corte racista y fascista sufridos por la delegación comarcal de la Cruz Roja en una marcha que comenzó en la sede de la ONG y finalizó en el edificio administrativo de la Xunta.

Al grito de "fascismo nunca máis", "aquí están os antifascistas" o "ningún ser humano é ilegal", la marcha llegó a la plaza de España, donde Pilar Lozano leyó un manifiesto apoyado, como la movilización, por cerca de una treintena de entidades sociales y culturales y organizaciones políticas y sindicales.

"Temos constatado un incremento da violencia fascista nas nosas rúas e Ferrol, se cabe, é unha das cidades onde máis se está evidenciando", dijo Lozano, que recordó los últimos episodios, de la semana pasada, con la rotura de una luna de la furgoneta de teleasistencia de la Cruz Roja, pero también las pintadas en la vivienda de un activista o la agresión sufrida hace un par de semanas por dos vecinos de Pontedeume por "rojos de mierda".

Así, señaló a la "extrema dereita e á dereita extrema" por "poñer o foco contra sectores oprimidos e desposuídos: migrantes, mulleres, persoas LGTBIQ+, racializadas ou minorías nacionais e relixiosas". "Hai que reaxir contra este movemento", añadió, "defendendo nas rúas a democracia real e as normas de convivencia mínimas que nos temos dado".

Por ello, animó a crear "unha alianza antifascista para frear este espectro que percorre o mundo" y a movilizarse y luchar "contra esa minoría que pretende erradicar, desde a violencia, a quen ten unha ideoloxía, unha etnia, unha cultura, un idioma ou unha orientación sexual diferente á súa".

Lozano reiteró el apoyo de los presentes a la Cruz Roja y a todas las entidades que "sufriron este tipo de ataques" y denunció "a impunidade coa que actúan estes grupúsculos". Por último, el manifiesto apela "ao conxunto da sociedade a manter a alerta e denunciar cada novo episodio de fascismo que vivamos na cidade e para responder na rúa calquera agresión", y también a participar en la huelga general convocada para el 11 de noviembre.