Tres videojuegos del Campus Industrial estarán en el SAGA Barcelona Game Fest

El alumnado del Máster en el evento SAGA Barcelona Game Fest Cedida

Tres videojuegos de alumnado del máster en Diseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videogoxos, de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF– participan en la primera edición del SAGA Barcelona Game Fest hasta el domingo.

En el evento podrán visualizarse los tráilers y probar las demos de los juegos ‘Purgatory Hoops’, ‘Niebla’s Hut’ y ‘Splash on Contact’, nacidos como Trabajo Fin de Máster –TFM–, en el stand de la Universidade da Coruña (UDC).

‘Purgatory Hoops’, desarrollado por Ecliptika Collective, es un shooter en primera persona en el que el jugador emplea una pelota de baloncesto para combatir hordas de demonios en un partido ambientado en el purgatorio. Es obra de los estudiantes Jacobo Lata Espiñeira, Hugo López Permuy, Irene Lorenzo Rodríguez, Jean Luis Manay Gutiérrez, Aarón Mera González, Brais Morgade Valcárcel y Manuel Otero Rivera.

‘Niebla’s Hut’, creado por Conjuro Studio, es un videojuego narrativo en el que el jugadebe vender remedios naturales al mismo tiempo que intenta evitar que las personas que los compran descubran sus habilidades mágicas. Sus autores son Iago Fernández Garrido, Marcos Filgueiras Baamonde, Diego Cordero Contreras, Iván Ernesto Iglesias Pena y María Victoria Moreno González.

‘Splash on Contact’, desarrollado por True Embalse, es un videojuego de acción y aventura en el que el protagonista debe proteger y escoltar a otro compañero a través de un nivel mientras diferentes enemigos intentan acabar con ellos. Integran este estudio los siguientes estudiantes del Campus Industrial de Ferrol: Diego Tabas Costa, Ángel Quintero Montes, Liany Mederos Pérez, Sara Buedo Fernández y Álvaro García Peña.