Podología celebra un cuarto de siglo de sus primeros graduados en Ferrol coincidiendo con su Día Internacional

Un momento del acto celebrado ayer en el Hospital Naval | jorge meis Jorge Meis

El Día Internacional de la Podología tuvo en Ferrol una celebración especial este viernes, al conmemorarse los 25 años de la primera promoción salida de la Facultade de Enfermaría e Podoloxía de la Universidade da Coruña (UDC) y los 26 de la Clínica Podológica.

Con este fin, el salón de actos del Hospital Naval acogió por la mañana los actos, que incluyeron mesas redondas e intervenciones tanto de la Universidad como del Colexio Oficial de Podoloxía y del Concello.

Bajo el lema “25 anos de vocación, docencia e servizo á sociedade” se desarrolló la conmemoración, en la que la vicerrectora del Campus de Ferrol, Igualdade e Responsabilidade Social, Ana Ares Pernas, aseguró que detrás de estos dos aniversarios hay décadas de compromiso con la formación y con la excelencia profesional.

“Conmemorar estas datas é recoñecer o papel fundamental que desempeñan como espazos de formación, innovación e de servizo á sociedade, deixando unha pegada duradeira na nosa comarca”, indicó la vicerrectora, que recordó, asimismo, que “no momento histórico no que as universidades estamos chamadas a demostrar a nosa relevancia social, iniciativas coma estas constitúen a mellor resposta posible”.

Nuevos retos

El decano de la Facultade de Enfermería e Podoloxía, Pedro Gil Manso, se dirigió al alumnado de este centro del Campus Industrial de Ferrol recordándoles que la primera promoción de titulados y tituladas –de la que forma parte–, tuvo que demostrar que la podología era una carrera universitaria y “agora vós tedes un reto distinto e máis exixente: demostrar que a podoloxía ten que estar no sistema público de saúde de maneira normalizada como o están a enfermaría, a fisioterapia ou a terapia ocupacional”.

De la Clínica Universitaria de Podoloxía indicó que es un centro excepcional y casi único en el sistema universitario español al tratarse de una clínica de asistencia gratuita ubicada en instalaciones del sistema público de salud y que realiza actividad docente.

Por su parte, la presidenta del Colexio Oficial de Podoloxía de Galicia, Ana María Requeijo Constenla, resaltó que estos dos aniversarios coinciden con un momento especialmente importante para la podología gallega, al haberse hecho pública la decisión de incorporar a los y a las profesionales de la podología a los equipos de Atención Primaria del Sergas.

También la gerente del Área Sanitaria de Ferrol, María Fernanda López Crecente, destacó la “estreita e continuada” colaboración que mantienen con la facultad, lo que garantiza una formación de calidad que combina los conocimientos teóricos con la experiencia práctica.

En representación del Ayuntamiento de Ferrol, la responsable del departamento de Educación, Universidade e Política Lingüística, Patricia Cons, animó a las personas y a las autoridades asistentes a “seguir caminando xuntos, con paso firme, consolidando á cidade de Ferrol como a indiscutible capital da saúde en Galicia, por estar formando aos e as mellores profesionais e coidando a saúde da nosa comarca”.