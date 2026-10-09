Lorenzana destaca el carácter familiar y la apuesta por la sostenibilidad del Grupo JRilo
La conselleira puso en valor la capacidad de la empresa para "adaptarse aos tempos"
La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ensalzó este viernes, durante su visita a las instalaciones que el Grupo JRilo tiene en la carretera de Catabois, su carácter de “empresa familiar que ten xa case 60 anos de antigüidade e que é unha mostra do que é o empresariado familiar en Galicia, que soubo adaptarse aos tempos, con tres unidades de negocio –Rilo Maquinaria, Recinor e Prosema– moi vinculadas entre si e que van desde a valorización, a xestión e o transporte de residuos ao aluguer de maquinaria e a construcción de obra civil pública e privada”.
En esa línea, Lorenzana puso en valor la apuesta “pola sostibilidade”, que ha sido, subrayó, “clave no desenvolvemento da compañía”, pero también por “conservar o carácter familiar e incorporar a innovación, adaptándose aos novos tempos”.
Por parte de la compañía, Juan Rilo explicó que la apuesta pasa por “el crecimiento” y “desarrollar nuevas actividades”, pero siempre “manteniendo en manos de la familia” la titularidad del grupo, estructurado en tres empresas.
Además, puso en valor la decisión de volcarse en actividades relacionadas con el medio ambiente y que, explicó, “nos ha llevado a nuevos proyectos como el que tenemos en As Somozas con nuestros socios de Greene”.
La puesta en marcha de Valogreene, en As Somozas, se producirá el año que viene
El proyecto de Valogreene, que comparten Recinor y la empresa alicantina Greene, comenzará a funcionar el año que viene en As Somozas. El director general de Prosema, una de las unidades de negocio de la empresa familiar, Juan Rilo, recordó que la iniciativa se fraguó durante la pandemia y que en la actualidad la obra civil está “prácticamente acabada”.
Ahora se están realizando las primeras pruebas de funcionamiento y puesta en marcha, acompasándolas con la tramitación de las autorizaciones. En todo caso, Rilo aseguró que el objetivo es que la planta se pueda poner en funcionamiento “a lo largo del año que viene, en concreto en el primer semestre. Esa es la intención”.
Valogreene tendrá capacidad para tratar 40.000 toneladas de residuos industriales no peligrosos procedentes de la fracción rechazo, es decir, de la que hasta ahora iba directamente al vertedero porque su composición de diferentes materiales no permite una separación con medios mecánicos.
La planta aplicará un proceso térmico para dividirlos y convertirlos en un bioaceite –entre 10.000 y 12.000 toneladas– que se comercializará, como plástico de segunda generación, con el nombre de Agnoil.