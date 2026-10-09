Lorenzana destaca el carácter familiar y la apuesta por la sostenibilidad del Grupo JRilo

La conselleira de Economía, este viernes, atendiendo a la explicaciones de Ángel Gelpi Jorge Meis

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ensalzó este viernes, durante su visita a las instalaciones que el Grupo JRilo tiene en la carretera de Catabois, su carácter de “empresa familiar que ten xa case 60 anos de antigüidade e que é unha mostra do que é o empresariado familiar en Galicia, que soubo adaptarse aos tempos, con tres unidades de negocio –Rilo Maquinaria, Recinor e Prosema– moi vinculadas entre si e que van desde a valorización, a xestión e o transporte de residuos ao aluguer de maquinaria e a construcción de obra civil pública e privada”.

En esa línea, Lorenzana puso en valor la apuesta “pola sostibilidade”, que ha sido, subrayó, “clave no desenvolvemento da compañía”, pero también por “conservar o carácter familiar e incorporar a innovación, adaptándose aos novos tempos”.

Por parte de la compañía, Juan Rilo explicó que la apuesta pasa por “el crecimiento” y “desarrollar nuevas actividades”, pero siempre “manteniendo en manos de la familia” la titularidad del grupo, estructurado en tres empresas.

Además, puso en valor la decisión de volcarse en actividades relacionadas con el medio ambiente y que, explicó, “nos ha llevado a nuevos proyectos como el que tenemos en As Somozas con nuestros socios de Greene”.