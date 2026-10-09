Lorenzana asegura que la convocatoria de elecciones no interferirá en el proyecto de SAIC para Ferrol y As Pontes

Lorenzana, con los propietarios del Grupo JRilo y el secretario xeral de Industria, Nicolás Vázquez, atienden a las explicaciones del ingeniero Ángel Gelpi Jorge Meis

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha asegurado este viernes, durante su visita a las instalaciones del Grupo JRilo en la carretera de Catabois, que la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre "non debería influír" en el proyecto de implantación de SAIC Motor en el puerto exterior de Ferrol y en As Pontes. No debería hacerlo, explicó, "desde o punto e hora de que é un expediente comezado antes da convocatoria das eleccións". En ese sentido, apuntó que son las diferentes carteras implicadas las que tienen que emitir informes que se elevarán al Consejo de Ministros para su aprobación. Es en la reunión del Ejecutivo central donde este debe autorizar esta inversión extranjera.

"Entendo que debería continuar con normalidade", añadió Lorenzana, "porque o que se analiza é se a empresa estaría en condicións de cumprir coa normativa europea e española sobre investimento estranxeiro", requisito que se da por descontado.

En lo que respecta a la tramitación autonómica de la iniciativa, declarada Proxecto Industrial Estratéxico (PIE), la conselleira incidió en que "continúa con normalidade", si bien reiteró que lo "absolutamente crucial" es que la empresa obtenga la autorización de inversión directa extranjera. Con todo, reconoció que "teño coñecemento de que as reunións entre a empresa e Moncloa continúan, e é unha boa nova que sexa así".