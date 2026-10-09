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Ferrol

La exclusión y vulnerabilidad social centraron las jornadas que Cáritas celebró en Exponav

La incidencia de la exclusión alcanza al 31% de las familias monoparentales y al 51% de la población extranjera en Galicia

Redacción Ferrol
09/10/2026 21:43
Exponav, sala CArlos III, jornada de Cáritas
Cáritcas celebró este viernes en Exponav las jornadas sobre exclusión social
Jorge Meis
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La Sala Carlos III de la Fundación Exponav acogió este viernes la jornada ‘La exclusión social más allá de la pobreza económica’, organizada por Cáritas Mondoñedo-Ferrol con motivo de la presentación del IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, con especial atención a la realidad de Galicia. 

En el encuentro se dieron a conocer las principales conclusiones del estudio y se avanzaron los retos sociales que afronta la comunidad gallega. El Informe Foessa pone de manifiesto que la exclusión social es un fenómeno complejo que no puede medirse únicamente a través de los ingresos económicos. 

Se produce cuando se acumulan dificultades en distintos ámbitos de la vida, como el acceso a una vivienda adecuada, el empleo, la salud, la protección social, las relaciones personales o la participación en la comunidad. 

Como se recoge en los datos difundidos por Cáritas, uno de cada cuatro hogares gallegos sufre exclusión residencial. El estudio identifica, además, algunos de los perfiles que afrontan una mayor vulnerabilidad. Entre ellos se encuentran las familias monoparentales, la población extranjera y los menores de 18 años. 

En el caso de Galicia, como se puso de manifiesto este viernes en el acto, que contó con la asistencia de la concejala de Política Social, Rosa Martínez, la incidencia de la exclusión alcanza al 31% de las familias monoparentales y al 51% de la población extranjera, frente al 9% registrado entre las personas con nacionalidad española, según los datos recogidos en la información territorial del informe.

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