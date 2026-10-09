El magistrado Alejandro Morán Llordén recibirá la Faba de Plata 2026

El juez Alejandro Morán cuando era el decano de Ferrol Luis Polo

El magistrado Alejandro Morán Llordén, que fue juez decano en Ferrol de 2005 a 2013, será reconocido con la Faba de Plata 2026, el máximo galardón que concede la Asociación Asturiana de Ferrolterra-Peña Les Fabes, que quiere poner en valor su trayectoria profesional y su "estrecha relación" con la ciudad naval y con el Principado.

El acto de entrega, que contará con la actuación de la rondalla Nas Ondas do Mar, se celebrará el 30 de octubre a las 19.30 horas en el centro cultural Torrente Ballester, contando con la presencia del homenajeado y de los alcaldes de Ferrol y Gijón, José Manuel Rey Varela y Carmen Moriyón, además de la presidenta de la entidad, Leonor Bermejo Fanjul.

Gijonés del 64, Morán Llordén se licenció en Derecho en la Complutense de Madrid e ingresó por oposición en la Escuela Judicial en 1990. Cuatro años más tarde se incorporó a los Juzgados ferrolanos, donde estuvo hasta 2013, desarrollando casi dos décadas de carrera en la urbe.

Después recaló en diferentes destinos de Galicia y ejerce actualmente en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, llevando a cabo, además, una "importante actividad docente y divulgativa con diferentes publicaciones de carácter jurídico", destaca la Asociación Asturiana.

Para la entidad, Morán Llordén "representa de manera especialmente significativa el espíritu de la Faba de Plata: reconocer a personas que, desde distintos ámbitos, contribuyen a estrechar los vínculos entre Asturias y Ferrolterra".

"Es un asturiano que durante casi veinte años vivió y trabajó en Ferrol. Gijón forma parte de sus raíces y Ferrol forma parte de su trayectoria vital y profesional", valora la presidenta, ahondando en que en la urbe "ha dejado una impronta extraordinaria" que ha estado marcada "no solo por el ejercicio riguroso de la justicia, sino también por su compromiso con la ciudad y con las instituciones y personas que forman parte de ella".

"Por eso consideramos que representa de una manera muy especial ese encuentro entre las dos tierras que nuestra asociación quiere mantener vivo", sostiene Bermejo Fanjul, recordando que la Faba de Plata se concedió en anteriores ediciones a figuras de la Armada, la cultura, el periodismo, la música o la investigación, entre otros.