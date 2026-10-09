Aparatoso choque frontal en la salida del túnel de avenida do Rei, en Ferrol

Despliegue en la zona del accidente en esta tarde de viernes Daniel Alexandre

Dos personas han resultado heridas este viernes al producirse un choque frontal entre dos turismos, un Mini y un Volkswagen Golf, en la entrada del túnel por avenida do Rei, en Ferrol, confirman fuentes de la Central de Emergencias del 112 de Galicia y del Concello.

Según la información facilitada por la Policía Local, el vehículo que circulaba en sentido Canido tocó con la rueda delantera derecha en el bordillo, lo que propició que cambiase de trayectoria e invadiese el carril contrario, impactando de frente con el otro, que iba hacia Esteiro.

Agentes de la Policía Local realizando las mediciones en el lugar del accidente Daniel Alexandre

Los hechos se produjeron en torno a las 17.10 horas, cuando el 112 recibió la alerta del siniestro. Hasta el punto se desplazó la Policía Local de Ferrol y también Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que evacuaron a las dos personas heridas, en principio de carácter leve.

A la hora a la que se publica esta información el túnel permanece cortado a la espera de que concluya el operativo y se proceda a la limpieza de la calzada.