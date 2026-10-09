Accidentes en Ferrol, Narón y Cerdido en un viernes complicado en las carreteras

Imagen de archivo del Hospital Naval, donde se produjo uno de los accidentes Daniel Alexandre

La primera jornada del puente del Pilar, la de este viernes —cuando la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 172.000 desplazamientos en la provincia de A Coruña—, está siendo complicada en las carreteras de Ferrolterra, donde se registraron cuatro accidentes de tráfico por el momento, afortunadamente ninguno de gravedad.

Además del motorista herido en Neda, a mediodía tuvo lugar también un siniestro en la carretera de Castilla a su paso por el municipio de Narón, concretamente en el número 316, en Xuvia. Fue una colisión entre una furgoneta y un turismo que se saldó con una persona herida de carácter leve que fue atendida en el punto por Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Casi simultáneamente, en el kilómetro 31 de la AC-862, a la altura de A Barqueira, en Cerdido, dos vehículos de vieron implicados en un choque de poca importancia al que también acudió la Guardia Civil de Tráfico.

Finalmente, en torno a las 13.43 horas, en uno de los accesos al edificio del Hospital Naval de Ferrol, otros dos coches colisionaron y una persona resultó herida. En concreto, precisó la Central de Emergencias del 112 Galicia, la víctima se quejaba de un fuerte dolor en la cadera.