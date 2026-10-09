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Ferrol

Accidentes en Ferrol, Narón y Cerdido en un viernes complicado en las carreteras

El comienzo del puente está siendo intenso en los viales de Ferrolterra

Redacción Ferrol
09/10/2026 17:34
Hospital Naval
Imagen de archivo del Hospital Naval, donde se produjo uno de los accidentes
Daniel Alexandre
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La primera jornada del puente del Pilar, la de este viernes —cuando la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 172.000 desplazamientos en la provincia de A Coruña—, está siendo complicada en las carreteras de Ferrolterra, donde se registraron cuatro accidentes de tráfico por el momento, afortunadamente ninguno de gravedad. 

Además del motorista herido en Neda, a mediodía tuvo lugar también un siniestro en la carretera de Castilla a su paso por el municipio de Narón, concretamente en el número 316, en Xuvia. Fue una colisión entre una furgoneta y un turismo que se saldó con una persona herida de carácter leve que fue atendida en el punto por Urxencias Sanitarias de Galicia-061. 

Casi simultáneamente, en el kilómetro 31 de la AC-862, a la altura de A Barqueira, en Cerdido, dos vehículos de vieron implicados en un choque de poca importancia al que también acudió la Guardia Civil de Tráfico. 

Finalmente, en torno a las 13.43 horas, en uno de los accesos al edificio del Hospital Naval de Ferrol, otros dos coches colisionaron y una persona resultó herida. En concreto, precisó la Central de Emergencias del 112 Galicia, la víctima se quejaba de un fuerte dolor en la cadera. 

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