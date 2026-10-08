Una pescadera “virtual” para tomar nota de los pedidos de la clientela en el mercado de Ferrol

Rocío Soto, ayer, mostrando en canal de WhatsApp en el que cada mañana muestra el género de su pescadería F. C.

Su clientela sabe que Rocío Soto es una de las placeras más innovadoras del Mercado Central de A Magdalena, por eso no se sorprendieron demasiado cuando dedicó los 15 días de sus vacaciones de septiembre a “educar” a una nueva integrante de su equipo en Peixes Niki: la asistente virtual que se encarga de gestionar las comandas que les llegan a diario a través de su canal de WhatsApp, donde tiene cerca de 700 seguidores.

La pescadera graba un vídeo todas las mañanas y lo manda a través de la plataforma de mensajería —recuerda que ahora hay que acceder al contenido en la sección ‘novedades’ de la aplicación, este es el enlace para sumarse—, enumerando el pescado y el marisco del que dispone tras haber ido a la lonja, y especificando precios de cada cosa.

“Si quieres reservar algo, solo tienes que enviarme un mensaje al 619 081 355”, explica Soto, que hasta ahora era quien contestaba a los pedidos y resolvía dudas, por lo que no podía estar limpiando género o realizando otras tareas. Pensó entonces en incorporar la tecnología para optimizar tiempos y, después de un arduo entrenamiento, es su asistente virtual quien va cogiendo las comandas e imprimiéndolas.

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“Antes perdía mucho tiempo en estos trámites y ahora es todo mucho más sencillo. Nosotras tan solo tenemos que confirmarle que hemos apartado el pedido y ella se encarga de enviar un mensaje de confirmación”, describe la placera, ahondando en que cuando esté listo les llega igualmente otro aviso.

“Aun tengo que estar supervisando, claro, pero he ganado mucho tiempo que puedo dedicarlo a atender e ir preparando los encargos”, admite la responsable de Peixes Niki, a la que, en los días de mayor afluencia, pueden llegarle medio centenar de comandas por WhatsApp.