Tiendas de iluminación, un sector que en Ferrol brilla con luz propia

Las lámparas no sirven sólo para iluminar, sino también para decorar los hogares Jorge Meis

Ferrol es un referente en la arquitectura acristalada debido a las numerosas galerías de su casco histórico, diseñadas para permitir que la luz solar entre en los inmuebles lo máximo posible. Sin embargo, por las noches o durante los días con cielos especialmente nublados, los miradores no bastan para iluminar el interior de las viviendas.

Debido a esto, los vecinos de la ciudad naval necesitan dotar equipar sus habitaciones con lámparas y bombillas. Una opción para adquirir estos productos está en la carretera de Catabois, concretamente en el número 358. Allí se encuentra Vagalume, una tienda de iluminación cuya titular, Blanca Méndez, se jubilará próximamente.

Vagalume lleva décadas atendiendo a su clientela Jorge Meis

Antes de entrar al establecimiento, se puede apreciar en su escaparate una cantidad ingente de dispositivos diseñados para alumbrar los hogares de sus clientes. Además, se trata de un local con una amplia trayectoria. Abierto hace 36 años en la carretera de Castilla y dedicado principalmente a la venta de decoración y lámparas –además de encargarse de instalar y restaurar este tipo de artefactos–, ha conseguido permanecer en el barrio todo este tiempo no sólo por sus dueños, sino también por el actual gerente, Daniel Dalama, que lleva toda su vida ligado a este negocio.

“Me interesó desde pequeño; muchas veces estaba en la parte trasera del comercio”, recuerda. “A veces iba a una academia que había al lado, estaba un rato allí en el comercio y fui aprendiendo así, a base de estar por allí”, explica el responsable.

Daniel Dalama es el actual gerente de Vagalume Jorge Meis

En cuanto a las principales tendencias a la hora de equipar y adornar las casas, comenta que lo que más se demandan son las “placas LED de desintegrado, pantallitas sencillas...”, priorizando de esta forma la simplicidad y la modernidad. “Normalmente es algo que no necesite mucha limpieza o mantenimiento. Las de cristales, sí, eso requiere más tiempo. Y buscan que no consuma mucho”, comenta. Asimismo, concreta que la gente “no mira tanto” aspectos como la eficiencia energética a la hora de comprar sino la duración y funcionamiento de los productos.

Aun así, asegura que estos módulos luminosos tampoco son perfectos. “En cuanto se funden hay que tirar con ellos; no es algo que se pueda cambiar como sucede con las bombillas”, señala el gerente de Vagalume.

Clásicos en extinción

Más allá del auge de los diodos actuales, asevera que la clientela más joven acude a la tienda en busca de artefactos con sensores o que permitan regular la intensidad de la luz.

No obstante, hay otros modelos cuya fabricación y venta están desapareciendo. “Había un montón de empresas en Valencia, de lámparas de bronce, pero cerraron todas. No hay prácticamente ya quién te las suministre”, declara.

La modernidad y la simplicidad son dos de las cualidades más valoradas por los clientes Jorge Meis

Aparte de Daniel Dalama, el establecimiento suele contar con la presencia de su padre, José Antonio, quien desempeñó durante años funciones administrativas en el comercio ferrolano. Indica que el negocio ha cambiado mucho estos años. “Antes se vendía mucho la lámpara clásica, ahora la gente va más a lo práctico, incluso se ha puesto de moda poner focos encastrables. Son horribles, pero también cómodos”, declara.Aunque no requieren del mismo mantenimiento que las lámparas antiguas, opina que estas siguen siendo la mejor opción para decorar un hogar.

Otro local a tener en cuenta

El establecimiento de Catabois no es el único que hay en la ciudad. Otro de los más destacables es Iluminación Antonio, en la calle Magdalena. Pese a haber abierto en 1997, lleva más de un año regentado por Camilo Díaz. En medio de un sinfín de flexos, cables y otros aparatos, se encuentra Claudia García, que cada día atiende a los vecinos que buscan soluciones rápidas, ya sea para conseguir algún recambio o renovar la estética de sus domicilios.

La profesional confirma lo afirmado por el responsable de Vagalume respecto a las preferencias actuales. “Los clientes se están inclinando mucho hacia los plafones decorativos, van a lo que sea más fácil de limpiar, por lo que ya no quieren las lámparas antiguas”, especifica.

Camilo Díaz y Claudia García tomaron el relevo en Iluminación Antonio Jorge Meis

Por otra banda, comenta que casi todo el mundo tiene LED debido a los cambios que se han producido en el mercado, argumentando que, por ejemplo, se han dejado de fabricar “tubos fluorescentes”, una situación que obliga a muchos clientes a “modificar sus lámparas”.

Respecto a la situación del sector, García asegura que todos los días “hay algo que hacer”, aunque reconoce que se realizan inversiones con mayor timidez, especialmente en los modelos más pasados de moda.

En Iluminación Antonio indican que los grandes almacenes no ofrecen artefactos de mejor calidad

Con todo, piensa que una de los principales obstáculos a los que se enfrentan este tipo de negocios son las grandes superficies, ya que competir con ellos es “difícil”. De hecho, el pasado verano probaron a comparar los precios de los ventiladores disponibles en su tienda con lo que había una diferencia “muy grande”. Si nosotros dejáramos los precios a los que los tienen estos grandes, no podríamos tener ningún tipo de rentabilidad”, lamenta.

De todos modos, está totalmente convencida de que la calidad de esos productos es menor que la de los pequeños negocios, preferidos por muchos consumidores debido a que ofrecen una atención más personalizada que sus principales competidores.

Además, opina que uno de los puntos fuertes de Iluminación Antonio es que cuenta con servicio de reparación y otros elementos de decoración, que permiten compensar la caída de ventas de lámparas.

Las tiendas de la ciudad naval cuentan con una amplia oferta de productos Jorge Meis

Por su parte, Daniel Dalama piensa que Amazon y otras plataformas de venta online están perjudicando a comercios como el suyo. “Mucha gente no se molesta en mirar lo que hay en los barrios”, sostiene.

A pesar de las dificultades del sector y los aspectos negativos que en ocasiones tiene trabajar de cara al público, Dalama ve con claridad qué es lo que más disfruta de su profesión. “Darle muchas opciones al cliente y que escoja la que considere mejor. Me gusta ofrecerle todas las alternativas posibles y que salga convencido de lo que se lleva”, asegura el gerente de la tienda ubicada en Catabois.

En cambio, Claudia García, de Iluminación Antonio, piensa que lo que más le motiva es “la relación con la gente” y asegura que el responsable de la tienda, Camilo Díaz, encuentra muy satisfactorio poder “ayudar a las personas mayores” y acudir a sus hogares para arreglar algún foco u otro artículo que hayan adquirido en su local. “Al final muchas personas están solas y no pueden subirse a cambiar una bombilla o algo así; la verdad es que le sienta muy bien hacerlo”, declara García.

Cada vez se ven menos lámparas clásicas en los establecimientos Jorge Meis

Por tanto, los profesionales de ambos establecimientos ­coinciden en que los precios de las grandes superficies son uno de los retos a los que se enfrentan esta clase de tiendas.

Asimismo, Dalama y García comparten su visión sobre las ventas de lámparas clásicas –seriamente afectadas por el cierre masivo de fábricas– y sobre el predominio de los dispositivos LED, un avance tecnológico que, con el paso de los años, ha obligado a muchos ciudadanos a cambiar de iluminación.

Desde Vagalume e Iluminación Antonio consideran que, pese a todos los cambios que ha vivido el sector en las últimas décadas, la atención y el trato de los pequeños establecimientos contribuyen a mejorar la experiencia de los consumidores.

Por último, animan a los vecinos de Ferrol a seguir apostando por visitarlos para adqui­­­rir los artículos que necesitan.