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Diario de Ferrol

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Ferrol

“O BNG perde un gran deputado, pero Ferrol vai gañar un gran alcalde”

Ana Pontón e outras 300 persoas arroupan a Mon Fernández na súa presentación como candidato á Alcaldía

Redacción Ferrol
08/10/2026 22:33
CC de Caranza acto BNG presentación Mon como candidato alcaldía de Ferrol
Ana Pontón, Mon Fernández e Iván Rivas, onte ao comezo do acto
Daniel Alexandre
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Nun acto no que inevitablemente interferiu a convocatoria de eleccións xerais, o BNG presentou ao seu candidato á Alcaldía de Ferrol, Mon Fernández, coa presenza da súa portavoz nacional, Ana Pontón, e do que durante tres procesos electorais consecutivos –de 2015 a 2023– encabezara a lista da organización nacionalista, Iván Rivas

A emoción polas perdas das últimas datas –o pai de Rivas, Antonio, e de quen fora voceiro durante vinte anos, Xosé Manuel Beiras– planeou durante toda a cita, presentada por Mariña Bello. O primeiro en saír ao atril foi o portavoz municipal, quen dixo que seguramente sería “unha das últimas veces que me vedes nun escenario a falar de política”. 

Por ese motivo, dixo, “serei sincero e direivos algo: paga a pena; paga a pena facer algo polos demais e situarte no lado correcto da Historia nun mundo difícil e complexo como o que vivimos”. A situación internacional e tamén a política estatal estiveron moi presentes nos tres discursos. 

Rivas referiuse á inestabilidade provocada polo perigo que supoñen “catro magnates e un demente”, en referencia a Trump, pero, con todo, insistiu en que “é fermoso gastar unha parte da nosa vida en defender esta terra. Foi un pracer”. 

CC de Caranza acto BNG presentación Mon como candidato alcaldía de Ferrol
O acto celebrouse no centro cívico de Caranza
Daniel Alexandre

A voceira nacional, Ana Pontón, loou as cualidades parlamentarias do candidato desde que obtivo a acta, en 2020. “Coñézoo desde os tempos de Galiza Nova e sempre pensei que era unha persoa con capacidade política. Agora sei que é un compañeiro excelente. O BNG perde un gran deputado, pero vai gañar un gran alcalde”, apuntou. 

Pontón animou ao auditorio a “convercérmonos de que é posible porque Ferrol necesita un cambio. Imos por todas! Hai tres anos, en Santiago tiñamos dous concelleiros; agora temos unha alcaldesa”. Despois referiuse a unha cidade “singular, con moitísima personalidade porque a xente de Ferrol é loitadora; é o seu carácter” e laiouse de que na urbe se palpe “o malestar porque nin PP nin PSOE confían nela: levan anos servíndose de Ferrol, pero non servindo a Ferrol”. 

A intervención do candidato foi máis persoal. “Quero presentarme ante vós. Son Mon Fernández, o fillo de Pili Bellón”, comezou. No seu discurso combinou a diagnose do contexto xeral –“o fascismo nunca ten límites”– cun convite a enfrontalo, animando ao público a participar na manifestación deste venres en apoio da Cruz Vermella, con propostas para a cidade: “a vivenda vai ser unha das miñas prioridades”, sinalou, “porque non se entende que teñamos problemas co parque de vivendas municipal que temos”. 

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Ademais, destacou que a infancia vai estar presente nas súas políticas. “Conservaremos a cidade como o que é, o mellor lugar do mundo para vivir”. Por último, criticou a xestión de Rey Varela, a quen acusou de “vivir e actuar de costas á cidade, de non dicir nada da vivenda, nin do transporte por estrada, nin de que a Atención Temperá ou as drogadicións as presten entidades e non o Sergas... En maio poremos fin a isto e Ferrol terá un alcalde a quen van coñecer en todas as Consellerías e en todos os Ministerios”. 

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