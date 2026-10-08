Música en vivo con videocreación para homenajear al fotógrafo José Suárez en la capilla del Torrente Ballester de Ferrol

Fotografía de la serie ‘Mariñeiros’, incluida en la muestra del Cantón Cedida

La capilla del centro cultural Torrente Ballester acogerá este viernes 9, a las 20.00 horas, ‘José Suárez, suite para una vida’, un espectáculo que, a través de una combinación de música en directo, fotografía y videocreación, rinde homenaje al fotógrafo y cineasta alaricano al que se dedica el Día das Artes Galegas 2026. Este proyecto cuenta con la composición musical y dirección artística del guitarrista Rafa Fernández.

Esta singular propuesta, en la que se proyectarán fotografías originales digitalizadas y fragmentos de películas de 8 mm del homenajeado, se desarrolló de la mano de su propio sobrino, José Luis Suárez Canal, uno de los principales estudiosos del fotógrafo gallego, y cineasta, más reconocido a nivel internacional. Además, en el Cantón se puede ver en este momento una muestra sobre su vida y obra, de la Real Academia de Belas Artes.

‘Suite para unha vida’ acerca al espectador a la trayectoria vital y artística de José Suárez, atendiendo especialmente a cuatro capítulos: Los años que pasó en su tierra, que incluyen una de sus series más destacadas, ‘Mariñeiros’; el exilio, por el que se separó del mundo que conocía y se sumergió en una etapa que aportaría gran riqueza a su obra; el viaje a Japón que realizó desde Uruguay, con una enorme carga espiritual; y su regreso a casa, con la correspondiente desesperanza que suscitó el cambio de entorno social y económico, hasta su muerte, en 1974.