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Espectáculo

Música en vivo con videocreación para homenajear al fotógrafo José Suárez en la capilla del Torrente Ballester de Ferrol

La propuesta mezcla concierto con proyecciones de instantáneas originales y películas de 8 mm

Redacción Ferrol
08/10/2026 19:28
Fotografía de la serie ‘Mariñeiros’, incluida en la muestra del Cantón
Fotografía de la serie ‘Mariñeiros’, incluida en la muestra del Cantón
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La capilla del centro cultural Torrente Ballester acogerá este viernes 9, a las 20.00 horas, ‘José Suárez, suite para una vida’, un espectáculo que, a través de una combinación de música en directo, fotografía y videocreación, rinde homenaje al fotógrafo y cineasta alaricano al que se dedica el Día das Artes Galegas 2026. Este proyecto cuenta con la composición musical y dirección artística del guitarrista Rafa Fernández.

Esta singular propuesta, en la que se proyectarán fotografías originales digitalizadas y fragmentos de películas de 8 mm del homenajeado, se desarrolló de la mano de su propio sobrino, José Luis Suárez Canal, uno de los principales estudiosos del fotógrafo gallego, y cineasta, más reconocido a nivel internacional. Además, en el Cantón se puede ver en este momento una muestra sobre su vida y obra, de la Real Academia de Belas Artes.

Suite para unha vida’ acerca al espectador a la trayectoria vital y artística de José Suárez, atendiendo especialmente a cuatro capítulos: Los años que pasó en su tierra, que incluyen una de sus series más destacadas, ‘Mariñeiros’; el exilio, por el que se separó del mundo que conocía y se sumergió en una etapa que aportaría gran riqueza a su obra; el viaje a Japón que realizó desde Uruguay, con una enorme carga espiritual; y su regreso a casa, con la correspondiente desesperanza que suscitó el cambio de entorno social y económico, hasta su muerte, en 1974.

‘Javiota’, una de las fotografías más emblemáticas de José Suárez, incluida en su serie más trabajada, ‘Mariñeiros’, de los años 30

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