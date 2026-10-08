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Armada

La unidad canina del Tercio Norte sorprende y deleita a los ferrolanos

Los perros y sus adiestradores mostraron en la plaza de la Constitución cómo se desenvuelven en escenarios de seguridad

Montse Fernández
Montse Fernández
08/10/2026 22:37
Semana de las fuerzas armadas demostarción canina tercio norte en la plaza de la constitución
Un momento de la demostración de esta sección de Infantería de Marina
Daniel Alexandre
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La unidad cinológica del Tercio Norte volvió a mostrar su trabajo a la ciudadanía de Ferrol en una nueva exhibición en la calle, en esta ocasión en la plaza de la Constitución, donde numeroso público se agolpó este jueves para disfrutar de la puesta en escena en la que los canes del servicio demostraron su pericia para atrapar a un caco o para localizar explosivos o sustancias prohibidas.

Los niños, como suele ocurrir, fueron los que más se sorprendieron con sus habilidades, siendo esta sección la que hace solo unos días demostraba su pericia ante la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su visita a las dependencias militares del cuartel de Dolores.

Semana de las fuerzas armadas demostarción canina tercio norte en la plaza de la constitución
La demostración se desarrolló ante numeroso público, como es habitual
Daniel Alexandre

Se trata de una de las unidades cinológicas más antiguas de la Armada y se encarga de labores como la seguridad física, protección de instalaciones y detección de explosivos o sustancias. Por todo ello,  cada vez que muestran su trabajo a la ciudadanía ésta responde muy positivamente. 

Esta acción se enmarca en los actos festivos de la Armada, con motivo de la Fiesta Nacional o día de la Hispanidad, el 12 de octubre, y que tendrán continuidad hasta el próximo domingo. 

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