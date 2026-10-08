La reforma de la atención primaria  se empieza a percibir en el Fontenla Maristany

El conselleiro, saludando a los dos directores asistenciales del centro de salud ferrolano J. Meis

La Xunta de Galicia ha puesto en marcha esta semana en el centro de salud Fontenla Maristany de Ferrol el programa piloto de organización de agendas, una de las medidas centrales del Plan de reforma de la atención primaria y comunitaria 2026-2030, recientemente aprobado por el gobierno gallego, que arrancó oficialmente en la ciudad naval.

Con tal motivo, el titular de la cartera sanitaria, Antonio Gómez Caamaño, acompañado por la directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, Sofía López, por el director xeral de Atención Primaria e Comunitaria, Salvador Mariño-Ageitos, y por la gerente del Área Sanitaria de Ferrol, Fernanda López Crecente, mantuvo un encuentro de trabajo con el personal del centro de salud Fontenla Maristany para conocer sus impresiones sobre la nueva organización funcional, que lleva días probándose en el centro médico. Los dos directores de servicio, Antonio Otero y Pablo Cal, avanzaron que por ahora no hay datos cuantificables sobre el desarrollo de este proceso piloto y hay que ver cómo van los flujos de trabajo y si estos son fluidos. "O feito de ter unha axuda, con dous facultativos pola mañá atendendo a sobrecarga, permite reducir o traballo cotián, iso vai axudar moito, seguro que si, pero agora falta ver como avanza e que convén cambiar ou implementar".

Cal explicó que el principal problema con el que se encuentran los profesionales de la salud es "ter tempo para traballar, por iso, primeiro hai que empezar por ter menos sobrecarga de traballo. Sen tempo, por moitos equipos que veñan, non se van poder empregar", precisó. También afirmó que la carga de trabajo en este centro de salud "é moi importante e, como en todos os centros médicos de cidade, hai facultativos con idade avanzada e iso nótase moito tamén".

Tal y como explicó el conselleiro, este nuevo modelo de organización de agendas que desarrolla la Xunta a modo de estudio preliminar, se llevará a cabo de forma progresiva en las próximas semanas hasta alcanzar a 14 centros de salud, dos por área sanitaria. En el caso de la ciudad naval, el segundo que se sumará a esta reforma será el de Caranza, y lo hará desde la última semana de este mes.

El nuevo modelo se basa en cupos de no más de 30 actos asistenciales diarios

Gómez Caamaño detalló que en el caso del centro de salud Fontenla Maristany, el modelo está basado en los cupos de medicina de familia. Así, la agenda ordinaria establece un máximo de 30 actos diarios combinando las consultas a demanda con una parte de la actividad programada que el profesional podrá organizar, como es el caso del seguimiento de pacientes crónicos, ecografías, cirugía menor, etc.

En el caso de Pediatría, el nuevo modelo establece agendas de 25 actos diarios al combinar las citas, la demanda y los programas de salud infantil.

Más tiempo clínico para los profesionales

El conselleiro refirió que los profesionales pedían más tiempo clínico para atender a los pacientes y la Xunta quiere que puedan disponer de las mejores condiciones posibles. Además, el departamento sanitario gallego quiere gestionar con criterios claros la sobredemanda para poder medirla y darle una respuesta organizada.

Gómez Caamaño incidió en que, cuando se alcance el límite ordinario, la demanda extraordinaria podrá ser atendida mediante agendas específicas de absorción, adaptadas a las características y a los recursos de cada centro, y siempre de manera voluntaria y acordada con los profesionales. Eso sí, la atención urgente queda fuera de esos límites y tendrá prioridad siempre.

El titular de Sanidade subrayó la implicación en los proyectos innovadores del Fontenla Maristany, un centro con una capacidad asistencial importante, puesto que tiene asignadas cerca de 45.000 tarjetas sanitarias entre adultos y niños y, además, cuenta con 114 profesionales, de los que 31 son médicos de familia, 36 personal de Enfermería y seis pediatras. Este centro cuenta, asimismo, con una amplia cartera de servicios y una actividad muy elevada, ya que, solo en septiembre, registró cerca de 21.000 citas de medicina de familia y casi 12.000 de enfermería.

El centro de salud de la plaza de España tiene asignadas 45.000 tarjetas sanitarias y cuenta con 31 médicos de familia

En consecuencia, este programa piloto va a permitir evaluar sobre el terreno el funcionamiento del nuevo modelo de agendas, escuchar a los profesionales, como aconteció en la reunión de este jueves, e introducir los ajustes necesarios, ya que la reforma está pensada para adaptar la organización, los recursos y los equipos a las necesidades asistenciales de cada centro.

Plan de reforma con más de 320 millones

En su visita la Ferrol, el conselleiro explicó que el Plan de reforma de la atención primaria busca reforzar este nivel asistencial a través de una inversión de más de 320 millones de euros y la creación de 644 nuevas plazas.

Se trata de una iniciativa que combina más personal, nuevas ratios y agendas, refuerzos de los equipos, nuevas infraestructuras y digitalización.

Por medio del referido plan, como apuntó Gómez Caamaño, el Sergas incorporará profesionales de 16 categorías a los centros de salud y avanzará en un nuevo modelo retributivo, no solo por el número de tarjetas sanitarias, sino por la edad de los pacientes, la carga asistencial o la dispersión geográfica.

Los objetivos de la Xunta con esta medida son "mellorar o tempo de atención aos pacientes, ordenar as axendas, reducir a burocracia e reforzar os equipos profesionais nos centros de saúde", puesto que, para el conselleiro de Sanidade, la atención primaria desempeña un papel esencial en la prevención, en el diagnóstico precoz, en el seguimiento de la cronicidad y en la coordinación con el resto de niveles asistenciales.

Resto de Galicia

El resto de los centros de salud en los que se llevará a cabo este proceso piloto de manera progresiva a lo largo de las próximas semanas serán el de Cambre, donde ya se inició esos días, y el de Arteixo, ambos en el área sanitaria coruñesa; del área de A Mariña y Monforte de Lemos, se implantará en el de Fingoi (Lugo) y en el de Monforte de Lemos; en el área sanitaria orensana, los centros de Verín y O Barco de Valdeorras, en el de Allariz y Valle-Inclán (Ourense); en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, en el centro de salud de Anafáns (Poio) y en el de Vilanova de Arousa; en el área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, en el CIS de Lalín y Comarca de Deza y en el centro de salud de Órdes; y en el área sanitaria de Vigo, en el de Salceda de Caselas y en el Taboada Leal (Vigo).