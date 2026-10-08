La invasión jurásica llega a Ferrol y Narón con más de 40 dinosaurios animatrónicos

Se propone un viaje a millones de años atrás Cedida

Desde este sábado y hasta el lunes –los tres días de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas– y del día 15 al 18 llega a la explanada situada frente a Parque Ferrol la muestra ‘Criaturas Jurásicas’, que incluye más de 40 dinosaurios en una experiencia de realidad virtual, con figuras animatrónicas que convierten el recorrido por las instalaciones en toda una aventura para disfrutar en familia.

La exposición de figuras en movimiento y con sonido de rugidos se completa con espacios de paleontología, en los que los restos de estas criaturas se pueden descubrir bajo la arena, o de fósiles, con exposición de reproducciones de cráneos y partes de las distintas especies de dinosaurios que poblaron la tierra.

También se podrá aprender sobre la vida de estos gigantes del pasado con un documental proyectado en una gran pantalla, entre otras sorpresas a lo largo del recorrido. El precio de las entradas es de nueve euros para adultos y siete la infantil –entre dos y 12 años–.

Con las entradas –que se pueden adquirir en esta web– viene incluida una ficha para realidad virtual, aunque se podrán adquirir más una vez dentro de la exposición (dos euros por cada una). Pero el viaje a millones de años atrás no solo se podrá realizar en Ferrol con esta iniciativa, sino que el próximo mes de noviembre también Narón tiene una actividad con los dinosaurios como protagonistas.

En este caso, la ‘Jurassic Experience’ tendrá lugar los días 7 y 8 de noviembre, en la Casa da Mocidade, con sesiones de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Podrán verse criaturas prehistóricas mientras se descubren secretos asombrosos en una exposición repleta de fósiles y réplicas a tamaño real. Los precios son de ocho y diez euros aunque en algunas sesiones hay descuentos. Las entradas pueden adquirirse en esta página web.