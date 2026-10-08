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Ferrol

Ferrol en Común pide incluir la perspectiva de género en las subvenciones culturales

Asimismo, la formación de izquierdas quiso lamentar el fallecimiento de Beiras

Redacción Ferrol
08/10/2026 22:04
Pleno Concello de Ferrol
Los dos ediles de FeC en el último pleno ordinario
Daniel Alexandre
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El grupo municipal de Ferrol en Común ha reclamado en la comisión de Cultura del Concello un cambio en los criterios recogidos en las bases reguladoras que rigen el acceso a subvenciones de las entidades que realizan actividades culturales, denunciando que todavía no se han incluido medidas que promuevan la igualdad de género en los programas. 

Exponen que las administraciones públicas “están obrigadas por leis autonómicas, estatais e europeas a incorporala a todas as súas políticas”, pero defienden que no se trata solo “de cumprir cun trámite legal, senón de utilizar o financiamento público como un motor de transformación social”

En base a ello, lamentan que el texto de las convocatorias “incorre nunha grave deficiencia técnica, política e legal” y critican que su redacción “sen este enfoque non é unha omisión neutral, senón unha decisión que perpetúa as desigualdades existentes”. 

Pésame

En otro orden de cosas, desde FeC lamentaron este jueves el fallecimiento de Xosé Manuel Beiras, “impulsor da unidade da esquerda galega, nacionalista e federal, mente brillante, irmán de Ferrol en Común”, enviando el pésame a su familia y a la organización de Anova. 

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