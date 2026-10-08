Éxito del Programa Integrado de Emprego, con un 75% de inserción

Las instalaciones de Afundación Ferrol acogieron la jornada de clausura Jorge Meis

Setenta y cinco de las cien personas que participaron en el Programa Integrado de Emprego del Concello de Ferrol, en la edición 2025-2026, han conseguido un trabajo. Ese es el exitoso balance de la iniciativa que se clausuró este jueves en las instalaciones de Afundación con una jornada que inauguró la directora xeral de Formación e Cualificación para Emprego, Zeltia Lado, recordando que la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración aportó 220.000 euros.

El objetivo principal del proyecto, que ha cumplido su 15ª edición, pasa por encontrar alternativas para la inserción laboral integral de las personas con una mayor dificultad para incorporarse al mercado de trabajo, contando con un diseño personalizado y un plan adaptado a las necesidades de cada persona.

En paralelo, los técnicos municipales realizaron intermediación entre los candidatos y las necesidades de las empresas, figurando en los itinerarios las formaciones de auxiliar de caja-reposición, dependiente de comercio, gestión logística y de almacén, técnicas de limpieza y camarero/a de pisos, comercialización y venta de productos de pescadería y carnicería y actividades básicas en las secciones de productos frescos.

“Un recoñecemento”

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y la delegada de la Xunta en la comarca, Martina Aneiros, fueron los encargados de clausurar la jornada, valorando el primero que “as cifras son moi positivas, pero detrás delas hai persoas que recuperan autonomía e confianza no futuro, e iso é o máis importante” y agradeciendo tanto el esfuerzo del alumnado, que se formó durante doce meses, como la implicación de las 24 empresas.

“Os resultados avalan o éxito desta iniciativa”, dijo, remarcando que en estos 15 años se han formado 1.500 participantes en el Programa Integrado de Emprego y que “Ferrol é xa unha cidade de oportunidades”, por lo que quiso el regidor que el acto de este jueves fuese de “recoñecemento ao camiño percorrido e ao comezo doutros novos”.

Por su parte, la delegada territorial, Martina Aneiros, remarcó el “valor engadido a favor da empregabilidade dos colectivos con especiais necesidades de apoio, como as persoas con discapacidade, en risco de exclusión, migrantes, maiores de 52 anos ou menores de 30, prioritarios nas políticas de emprego da Xunta”.