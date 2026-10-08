En libertad con cargos el presunto autor de dos robos con violencia e intimidación en Ferrol

Comisaría de la Policía Nacional de Ferrol-Narón Daniel Alexandre

Un hombre ha sido arrestado por agentes de la comisaría de Policía Nacional de Ferrol- Narón acusado de dos robos con violencia e intimidación cometidos los días 13 y 19 del pasado mes de septiembre en la ciudad naval.

Explican fuentes policiales que el sospechoso sorprendió de madrugada a tres mujeres jóvenes cerca de la avenida de Esteiro, amenazándolas con un adoquín e intimidándolas con que portaba un cuchillo que les sacaría de no acceder a entregarles sus efectos y el dinero que llevaban encima.

En el segundo caso, el caco le habría dado un fuerte tirón a una mujer de edad avanzada, ocasionándole dolencias físicas y llevándose consigo el bolso y lo que contenía en su interior.

Después de llevar a acabo las investigaciones pertinentes, la Policía Nacional logró identificar y detener al presunto autor de los hechos, que fue puesto a disposición judicial y quedó en libertad con cargos.