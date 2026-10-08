El robo de Villena provoca la retirada del ferrolano tesoro Bedoya del Museo de Pontevedra

El tesoro Bedoya Museo de Pontevedra

El tesoro Bedoya, uno de los conjuntos más representativos de la orfebrería gallega de la Edad de Hierro, ha dejado de ser visitable en el Museo de Pontevedra, la institución que lo adquirió hace más de siete décadas, en 1953, por 30.000 pesetas, tras ser hallado años antes en la zona de A Cabana por los propietarios de la finca.

La razón es más bien una consecuencia: el refuerzo de la seguridad tras la oleada de robos en museos europeos en los últimos meses. El del Louvre es seguramente el más llamativo, pero no el más significativo para los responsables de estos centros. Este “privilegio” lo tiene la sustracción del tesoro de Villena, en Alicante, una colección áurea única de la Edad de Bronce del continente conformada por 59 objetos de oro, plata, hierro y ámbar de casi diez kilos que desaparecieron del museo arqueológico de la localidad en la madrugada del 27 de agosto.

Desde entonces, muchas instituciones, alarmadas por esa escalada, se han planteado incrementar la seguridad para proteger el patrimonio que custodian. De hecho, la Xunta, a través de la Consellería de Cultura, planteó en septiembre una hoja de ruta para “minimizar os riscos”.

La directora del centro pontevedrés, Ángeles Tilve, explica que la decisión de retirar de la exposición permanente este conjunto, junto con los de Caldas –el I y el II– Agolada o Foxados y los torques de Arteaga y Meis, fue “unha decisión difícil, como é para calquera museo, pero tamén desde o punto de vista persoal, pois levo moito tempo traballando aquí e esa serie sempre estivo exposta”. Sin embargo, las circunstancias, apunta, obligan a ello. “Toda esta vaga de roubos que están sucedéndose desde hai meses en España e Europa é un motivo de enorme preocupación en todos os museos. O colmo foron estes tres seguidos en España, orientados aos grandes volumes de ouro, polo seu alto valor e por tratarse dun ben que é doado facer desaparecer”, señala.

Un hallazgo que llegó a Pontevedra en el año 1953 En 1954 se publicó en Cuadernos de Estudios Gallegos el primer trabajo sobre las “nuevas joyas prehistóricas gallegas”, firmado por Xosé Filgueira Valverde y Antonio Blanco Freijeiro, quienes definían el tesoro Bedoya como un nuevo “acobillo de orfebrería prehistórica, el único que apareció en Galicia acompañado de monedas y joyas de la época romana”. A Pontevedra llegó unos meses antes, en octubre de 1953. La Diputación decidió adquirirlo por 30.000 pesetas. El material se encontró en un cubo de bronce, que también se conserva: una diadema de oro repujado, dos pares de pendientes también dorados, dos anillos romanos de 23 a 24 quilates, 27 denarios de plata y dos áureos, uno de Nerón y otro de Domiciano. En ese primer acercamiento se recogen algunos datos del hallazgo y de quien lo depositó en Pontevedra, Justo Bedoya. Justo era hijo de Francisco, que lo localizó en una tierra de su propiedad. Sin embargo, decidió guardarlo en casa hasta que, poco antes de morir, le dijo a su descendencia que les dejaba “algo que podría valerles”.

La reacción más apropiada fue, añade, dejar de mostrar este conjunto, en el que se incluye el tesoro Bedoya. “É unha medida preventiva e temporal, pero non podemos asegurar cando imos volver á normalidade. O que si podo dicir”, precisa, “é que para nós, canto antes, mellor”. Sobre la decisión de retirar el conjunto, Tilve explica que “non cremos que veñan roubar un áureo, pero se comparte espazo con outras pezas... E neste caso é preferible pasarnos de celo que non quedar curtos”.

“Lo hemos sufrido mucho en Siria o Irak: no te puedes imaginar todo lo que se vende de manera ilegal...”

Cuando un bien arqueológico o patrimonial deja de exhibir, el centro que lo alberga se desnaturaliza. Para el profesor de Historia Antigua y director científico de la Cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial de Ferrol, Juan Luis Montero Fenollós, “el patrimonio tiene que estar abierto al público, sea un fragmento de cerámica o el mayor de los tesoros, pero, claro, yo entiendo que los responsables de los museos tienen miedo porque disponen de los medios de que disponen y los cacos tienen cada vez más. A veces vamos a remolque”, lamenta.

El profesor insiste en la falta “generalizada” de medios para conservar el patrimonio, “no solo el más visual o atractivo, como puede ser la joyería, sino en general. Creo que es muy necesario invertir más en cultura y en la protección del patrimonio porque los delincuentes conocen las carencias y las limitaciones y se aprovechan de las fisuras del sistema”.

Con respecto a ese mercado negro de las obras de arte, en este caso de bienes patrimoniales de primera magnitud, Montero Fenollós recuerda que “el mercado negro de antigüedades es muy opaco, mueve muchísimo dinero y es muy difícil de controlar”, expone. Lo sabe bien de su experiencia en Oriente Próximo. “Lo hemos sufrido mucho”, relata, “en Siria o en Irak: no te puedes imaginar la cantidad de objetos que se han sacado de museos y yacimientos y que se venden por todo el mundo de manera ilegal, aprovechando conflictos armados, corrupción... En el caso de Europa es más una falta de medios porque los museos están muy limitados”.

La realidad es que en los próximos meses habrá bienes patrimoniales que no se puedan visitar. Es una tendencia que se está observando y que se prolongará durante una temporada, aunque es muy difícil saber hasta cuando. En todo caso, es muy probable que la “vuelta a la normalidad” venga acompañada de novedades. “Creo que ante la falta de medios y el temor de que pueda ocurrir esto”, señala Montero Fenollós, “se retirarán de las vitrinas esas colecciones para conservarlas en un lugar seguro y no a la vista del público. Eso es un drama enorme, pero entiendo que los museos tienen que tomar decisiones que a veces no son las que ellos quisieran. De hecho, hay sitios que ponen una réplica, que no es lo mismo que ver el original, pero en algunos casos se va a dar”.