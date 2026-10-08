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Ferrol

El PSOE de Ferrol califica de “pura fachada” la política de vivienda del gobierno local

Para los socialistas, este “autobombo” contrasta frontalmente con la realidad

Redacción Ferrol
08/10/2026 22:01
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Parte de la bancada socialista en el pleno de Ferrol en imagen de archivo
Jorge Meis
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El concejal del grupo socialista en el Concello de Ferrol Julián Reina calificó de “pura fachada” la política de vivienda del alcalde, José Manuel Rey Varela, al que acusó de limitarse a “camiñar de foto en foto” por obras que dependen de otras administraciones y que, “no mellor dos casos”, no concluirán hasta dentro de dieciocho meses —como la reciente visita junto a la Xunta a las 49 viviendas en O Bertón—. 

Para los socialistas, este “autobombo” contrasta frontalmente con la realidad cotidiana de la gestión municipal de vivienda, a la que calificaron de “auténtico caos” con retrasos injustificados. 

En este sentido, apuntan a los expedientes de rehabilitación de envolventes en el barrio de Recimil, “onde a acumulación de plazos extra e modificacións converteuse na tónica xeral” o a obras como las de la carretera de Castilla 8 y 22, calle Neda 1-4: o la rehabilitación interior de 6 viviendas en Recimil (Lotes 1, 2, 3 y 4), todas ellas con modificados, ampliación de plazos o prórrogas. Para los socialistas, Rey Varela “vende futuro cunha absoluta falta de xestión no presente”

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