El PSOE de Ferrol califica de “pura fachada” la política de vivienda del gobierno local

Parte de la bancada socialista en el pleno de Ferrol en imagen de archivo Jorge Meis

El concejal del grupo socialista en el Concello de Ferrol Julián Reina calificó de “pura fachada” la política de vivienda del alcalde, José Manuel Rey Varela, al que acusó de limitarse a “camiñar de foto en foto” por obras que dependen de otras administraciones y que, “no mellor dos casos”, no concluirán hasta dentro de dieciocho meses —como la reciente visita junto a la Xunta a las 49 viviendas en O Bertón—.

Para los socialistas, este “autobombo” contrasta frontalmente con la realidad cotidiana de la gestión municipal de vivienda, a la que calificaron de “auténtico caos” con retrasos injustificados.

En este sentido, apuntan a los expedientes de rehabilitación de envolventes en el barrio de Recimil, “onde a acumulación de plazos extra e modificacións converteuse na tónica xeral” o a obras como las de la carretera de Castilla 8 y 22, calle Neda 1-4: o la rehabilitación interior de 6 viviendas en Recimil (Lotes 1, 2, 3 y 4), todas ellas con modificados, ampliación de plazos o prórrogas. Para los socialistas, Rey Varela “vende futuro cunha absoluta falta de xestión no presente”.