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Ferrol

Doble escala crucerística este viernes en Curuxeiras al atracar el ‘Hamburg’ y el ‘Mein Schiff 7’

Unos 3.300 cruceristas tendrán la oportunidad de conocer Ferrol

Redacción Ferrol
08/10/2026 21:41
Curuxeiras crucero Hebridean Sky
El ‘Hebridean Sky’ fue el último en atracar, el 10 de septiembre
Daniel Alexandre
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Unos 3.300 cruceristas arribarán este viernes al puerto de Curuxeiras en una importante doble escala que recibirá en las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao al ‘MS Hamburg’ y al ‘Mein Schiff 7’, de las navieras alemanas Plantours Cruises y TUI Cruises, respectivamente. 

El primero, con 144 metros de eslora y capacidad para 420 pasajeros, tiene prevista su llegada a las 8.00 horas desde Gijón, partiendo a las 16.00 rumbo a Vigo. El segundo, por su parte, mide 316 metros, cuenta con 2.896 plazas y viene desde la localidad francesa de Le Havre, teniendo a la portuguesa de Leixoes como siguiente destino. 

Otoño en crucero

No serán los de este viernes los últimos trasatlánticos en recalar en el puerto ferrolano en lo que queda de otoño, puesto que se espera la llegada de otros cinco buques antes de que llegue el invierno. El siguiente será el ‘Renaissance’, con 220 metros y un pasaje de 1.510 personas, que atracará el 25 de octubre. 

Al día siguiente será el turno del ‘Amera’, de 205 m de eslora y una capacidad de 835 plazas. En noviembre visitará la ciudad únicamente uno, el ‘Ambition’, con 1.428 cruceristas, mientras que en diciembre serán dos los que arriben a Ferrol: el ‘Ambience’ el día 1 y el ‘Borealis’ en la jornada del 16. 

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