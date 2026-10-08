Depedro actúa este sábado en el Jofre, a punto de publicar su nuevo álbum ‘Furia y Calma’

Depedro en el mismo teatro Jofre al que volverá siete años después de ese concierto Daniel Alexandre

El músico Jairo Zavala, conocido artísticamente como Depedro, volverá a la ciudad mañana mismo para ofrecer un concierto en el teatro Jofre, precisamente cuando está a punto de publicar su nuevo álbum ‘Furia y Calma’. Como se ya puede escuchar en su último trabajo discográfico, ‘Un lugar perfecto’, el madrileño reafirma el eclecticismo de este proyecto en solitario, iniciado en 2007 con el apoyo de Vetusta Morla, que lo invitó a tocar en directo las canciones que no encajaban en los grupos en los que se integraba entonces.

Jairo Zavala fundó La Vacazul junto a Javier Vacas, llegando a grabar cinco discos, y después se integró en un sinfín de formaciones, incluyendo bandas de programas televisivos como ‘El Club de la Comedia’. También se le puede escuchar como músico de estudio de Amparanoia, a través de la que conoció a Calexico, otra banda de gran importancia en su trayectoria. A Ferrol llegará cargado con su reciente Premio de la Academia.