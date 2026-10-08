Cumpleaños feliz, Alcampo: las cuatro décadas del súper que revolucionó Ferrol

Silvia Santos, directora de Alcampo Ferrol, en el photocall del aniversario Jorge Meis

“Fulminamos los precios”. Ese fue el lema elegido en aquel otoño de 1986 para el desembarco del hipermercado Alcampo en Ferrol, el décimo que abría la cadena francesa en España —el primero fue el de Zaragoza, en 1981— y el segundo de la provincia por detrás del de A Coruña, que había empezado su singladura un año antes.

El de la ciudad naval levantaba su persiana con 40.000 productos en sus lineales, 24 tiendas en su galería comercial —joyería, videoclub o zapatero, entre otras— y un servicio de autobuses gratuitos que recogían a la clientela en Ortigueira, As Pontes, Cedeira, Miño, Valdoviño, Mugardos y Ares, con rutas por buena parte de los municipios de la comarca en una época en la que el coche particular todavía era un lujo.

Fue el 7 de octubre cuando unas 200 autoridades asistieron al corte de cinta, siendo alcalde Jaime Quintanilla y director del supermercado ferrolano J. Carlos Rodríguez Nuño. La inversión había rondado los 1.600 millones de pesetas y la plantilla tenía una media de edad de 29 años.

Foto de familia de la plantilla de Alcampo Ferrol celebrando su 40 cumpleaños Cedida

Algunas de aquellas jóvenes empleadas, todavía hoy en la empresa y rondando ahora unos maravillosos sesenta, rememoraban este miércoles aquella apertura “apoteósica” que, para el público, se produjo tal día como hoy hace 40 años. “No se veía el final de la cola de las cajas y en la entrada hubo que poner cuerdas para ir controlando el aforo. Recuerdo que habíamos salido de aquí a medianoche”, relatan Carmen Bouzamayor, Amalia López Otero y Teresa Chao López.

Una familia

Disfrazadas con atuendos ochenteros para la ocasión, como lució también su compañera Ana Gutiérrez —que capitanea la dinamización del cumpleaños entre la plantilla— enumeran que en estas cuatro décadas han desempeñado diversas tareas en cajas, de comerciales y en sectores como la panadería, charcutería o electrodomésticos.

“Había mucha expectativa cuando abrimos, pero también dijeron algunos que esto se iba a desmontar en dos días. Y aquí seguimos”, presumen, destacando que en todo este tiempo hubo “muchos cambios” y que antes del escáner “teníamos que sabernos los códigos, tecleábamos todo y tenías que memorizarlos” e incluso “hacer los fondos de caja con los rulos, cambiar a billetes para dejar la gaveta preparada...”.

Teresa, Amalia, Carmen y Ana, este miércoles, celebrando Jorge Meis

Además, aunque se presupone que en una gran superficie el trato con la clientela es más distante, estas veteranas admiten que “al principio éramos más rígidas, pero ahora te cuentan sus vidas, saludan, tienen sus cajeras favoritas... La verdad es que somos una familia”, un concepto que no solo se limita a la plantilla —que tiene varios concursos con motivo del aniversario, entre ellos un ‘Quién es quién’ con fotografías de su infancia—, sino también a la clientela.

No en vano, Alcampo ha puesto a su disposición un libro de felicitaciones en el que comprueba que son más que un supermercado porque han logrado instalarse en el imaginario colectivo de toda Ferrolterra.

Pasión y cariño

“Nos llega muchísimo cariño”, confirmaba Silvia Santos, directora de Alcampo Ferrol, que este miércoles repartía tarta y café entre los clientes. “Te cuentan historias que demuestran que siempre hemos formado parte de sus vidas y que hemos ido creciendo con la sociedad ferrolana, así que es un orgullo”, añadía.

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Ella, con tres décadas de experiencia en la empresa, llegó a la ciudad naval en 2024, justo después de la última gran transformación de la superficie —en 2023, tras invertir siete millones de euros—, que cuenta con 227 profesionales y unas 33.000 referencias en sus más de 10.000 metros cuadrados.

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“Siempre hemos apostado por el surtido, que es por lo que nos reconocen nuestros clientes, e innovamos para avanzar con la sociedad, creando nuevos mostradores, como el de los platos preparados, carnicería o panadería, pero confiando en el producto local porque queremos colaborar con el entorno”, destaca la responsable, citando a mayores que el pasado año la firma realizó compras a 288 proveedores gallegos —115 locales— por un importe superior a los 207 millones de euros.

Alcampo Ferrol está siempre presente en iniciativas solidarias, deportivas y educativas, y es igualmente un ejemplo formativo para la integración laboral, recordaba Silvia Santos que, cuando se le pregunta por el secreto del éxito de estos 40 años, no lo duda. “Es nuestro equipo, que trata a la clientela como familia y la acompaña a diario, trabajando con pasión y cariño, y eso se nota”, valoraba orgullosa la directora.