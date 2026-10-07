Una exhibición cinológica y un concierto, primeros actos de la  Fiesta Nacional de la Armada

Las visitas al Arsenal Militar gozan de gran aceptación entre la población AEIG

La Armada en Ferrol se prepara para celebrar su Fiesta Nacional, del próximo 12 de octubre, con varias propuestas abiertas a la ciudadanía y que darán comienzo este mismo jueves.

Así, durante toda la mañana (entre 09.30 y 13.30 horas) centros educativos y personal civil podrán tomar parte en los bautismos de mar que tendrán lugar en la zona del Tren Naval, donde está el edificio de prácticos. Ya por la tarde, en la Plaza de la Constitución (18.00 a 18.30 horas) se producirá una exhibición de la Unidad Cinológica. El broche final a este primer día de propuestas lo pondrá la Unidad de Música del Tercio Norte, que ofrecerá su habitual concierto, en esta ocasión en el Teatro Jofre (20.00 horas).

El público podrá disfrutar de vistas a dos patrulleros y una fragata

Las propuestas (de carácter divulgativo, cultural y deportivo) seguirán este viernes y durante todo el fin de semana, tanto en el Arsenal como en el Tercio Norte de Infantería de Marina. Para la jornada del día 9 se han propuesto nuevos bautismos para personal civil y colegios de la zona así como visitas a la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño (entre las 10.00 y las 13.00 horas) por parte del alumnado de colegios locales, que podrán realizar prácticas deportivas en las instalaciones formativas de la Armada. La ciudadanía que así lo desee también podrá visitar una de las fragatas F-100 que tienen su base en el Arsenal, en este caso la ‘Méndez Núñez’, abierta al público mañana y tarde (10.30 a 13.00 horas y de 15.00 y 19.00). También en este día se sucederán visitas al Tercio Norte, previamente concertadas.

Los actos conmemorativos del 12 de octubre prosiguen el sábado con nuevos bautismos (11.00 horas), en esta ocasión para personal de la Armada y sus familias. Asimismo, el público general podrá disfrutar de una jornada de puertas abiertas en el Arsenal (de 10.30 a 13.00 horas y de 15.00 a 19.00), pudiendo explorar los patrulleros ‘Serviola’ y ‘Centinela’, así como la ‘Méndez Núñez’.

El domingo 11 se mantendrán abiertas las instalaciones del Arsenal, siendo posible visitar de nuevo los dos patrulleros citados anteriormente. Asimismo, el público podrá aprovechar este día para acercarse al Tercio Norte y contemplar una exposición con vehículos y material de la unidad así como visitas guiadas a las instalaciones (10.30 a 13.00 horas y de 15 a 19). También en la jornada dominical se podrán recorrer las escuelas navales Antonio de Escaño (10 a 13 y de 15 a 19) la Estación Naval de A Graña (10.00 a 13.00 horas), donde también podrán disfrutar de una muestra de la Unidad de Buceo. Aquí tendrá lugar también una sesión de pesca solidaria.

Para redondear el plan de domingo, quienes así lo deseen podrán disfrutar también de una jornada de puertas abiertas en el Museo Naval, que recibirá visitas por la mañana, entre las 10.30 y las 13.30 horas, y también durante la tarde, entre las 16.30 y las 20.00 horas.

Cabe citar que los accesos al Arsenal se harán desde la puerta de la Cortina.