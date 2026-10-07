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Rondallas

‘Rondalleando por Ultramar’ llevará a cinco grupos de rutas por el barrio

Las actuaciones tendrán lugar frente a determinados establecimientos y también en algunas plazas

Redacción Ferrol
07/10/2026 18:02
Rondallas por Ultramar en septiembre de 2024
Rondallas por Ultramar en septiembre de 2024
Jorge Meis
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La cuarta edición de ‘Rondalleando por Ultramar’ se celebrará este viernes 9, a partir de las 19.00 horas, con la participación de cinco agrupaciones, que realizarán distintos recorridos por el barrio. A lo largo de estas rutas, los artistas actuarán frente a una quincena de establecimientos vinculados a la entidad organizadora.

La asociación Ultramar Village, con la colaboración de la Concellería de Promoción Económica, vuelve a sacar a las rondallas a la calle siguiendo el mismo patrón de años anteriores, con grupos de Ferrol combinados con otros invitados de ayuntamientos próximos.

Además de las actuaciones que tendrán lugar delante de establecimientos asociados, también habrá exhibiciones en las plazas de Porta Nova, Ultramar y Cuba, estas dos últimas siendo además puntos de partida, respectivamente, para O Son do Mar, Nas Ondas do Mar y la Rondalla de Cariño, así como para Só Elas y Sonidos del Alba.

Todo el público interesado podrá consultar con mayor detalle los itinerarios que seguirán cada una de las rondallas participantes, a través de las redes sociales de la asociación Ultramar Village o visitando la página web bit.ly/ROndalleando2026.

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