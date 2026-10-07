Piden una reformulación de las obras de la calle Instituto de Ferrol por las molestias vecinales

Obras en la vía del tren en la calle Instituto Jorge Meis

El malestar que están ocasionando a la vecindad de la calle Instituto los ruidos continuos de las obras que se están ejecutando en la vía de ferrocarril llevaron a los residentes de la zona al Concello en la jornada de ayer, con el fin de ser escuchados y de buscar algún tipo de solución a las molestias por unos trabajos que, recuerdan, se extienden 24 horas al días y solo se interrumpen de las siete de la mañana del sábado a la misma hora del lunes, con maquinaria pesada, golpes y excavaciones, lo que impide el descanso de los vecinos y vecinas.

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Desde Ferrol en Común se han hecho eco de estas quejas y hacen alusión a la ordenanza de ruidos que contempla su aplicación de forma expresa a los trabajos en la vía pública, especialmente los relativos a la reparación de calzadas y aceras, trabajos de limpieza de la vía pública o análogos.

Según dicha ordenanza, es el Concello ferrolano es responsable de inspeccionar y controlar el impacto acústico e incoar expedientes sancionadores si son oportunos.

Por eso, desde Fec se insta a ADIF a desarrollar estos trabajos en horario diurno y al Consistorio ferrolano que sea transparente y dé cuenta de posibles sanciones o medidas paliativas exigidas a la empresa.