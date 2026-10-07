Piden una reformulación de las obras de la calle Instituto de Ferrol por las molestias vecinales
Las obras de la vía de ferrocarril se desarrollan de día y de noche
El malestar que están ocasionando a la vecindad de la calle Instituto los ruidos continuos de las obras que se están ejecutando en la vía de ferrocarril llevaron a los residentes de la zona al Concello en la jornada de ayer, con el fin de ser escuchados y de buscar algún tipo de solución a las molestias por unos trabajos que, recuerdan, se extienden 24 horas al días y solo se interrumpen de las siete de la mañana del sábado a la misma hora del lunes, con maquinaria pesada, golpes y excavaciones, lo que impide el descanso de los vecinos y vecinas.
Desde Ferrol en Común se han hecho eco de estas quejas y hacen alusión a la ordenanza de ruidos que contempla su aplicación de forma expresa a los trabajos en la vía pública, especialmente los relativos a la reparación de calzadas y aceras, trabajos de limpieza de la vía pública o análogos.
Según dicha ordenanza, es el Concello ferrolano es responsable de inspeccionar y controlar el impacto acústico e incoar expedientes sancionadores si son oportunos.
Por eso, desde Fec se insta a ADIF a desarrollar estos trabajos en horario diurno y al Consistorio ferrolano que sea transparente y dé cuenta de posibles sanciones o medidas paliativas exigidas a la empresa.