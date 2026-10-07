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Diario de Ferrol

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Terror psicolóxico

Pablo J. Rañales presenta en Ferrol a súa obra de terror psicolóxico ambientado nos Ancares

O encontro co escritor de Mugardos terá lugar na Central Librera da rúa Dolores

Redacción Ferrol
07/10/2026 18:18
O autor, Pablo J. Rañales, vén de publicar anteriormente ‘Siervos de tinta’, ‘En la chepa del busero’ e ‘Os afogados’
O autor, Pablo J. Rañales, vén de publicar anteriormente ‘Siervos de tinta’, ‘En la chepa del busero’ e ‘Os afogados’
Cedida
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‘Espigas queimadas’ é o título que se presentará este venres 9, ás 19.00 horas, na Central Librera da rúa Dolores. Nesta nova obra, o autor, o mugardés Pablo J. Rañales, volve afondar nun xénero minoritario na literatura galega como é o terror psicolóxico.

“Se a ciencia ficción é unha ferramenta para pensar o futuro, para imaxinar horizontes e camiñar cara eles, o terror incide nos medos e dores colectivos: no que tememos, no que nos dana como sociedade”, adianta o escritor sobre a súa elección.

Esta obra adentra ao lector nas profundidades dos Ancares, concretamente no concello de Cervantes, comezando o relato cunha parella viguesa que está atrapada nunha habitación dunha casa rural. Deste xeito vaise debullando o horror dos bucles afectivos, círculos viciosos que xorden nas relacións amorosas e dos que non se sabe nunca como saír, polo que esta é unha obra “cosida dende a claustrofobia”. 

O xornalista que asina o libro comezou no sector traballando en dúas obras colectivas até que, no 2017, publicou o seu relato ‘Amor imperfecto’ na revista norteamericana Contrapuntos V, antes de comezar coas novelas. Pablo J. Rañales foi galardoado co Premio de Literatura Experimental da Fundación Wenceslao Fernández Flórez e o Illa Nova Narrativa.

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