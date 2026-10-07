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Ferrol

Nuevo corte de tráfico por las obras de Abrir Ferrol al Mar, esta vez en Mac Mahón

Será este jueves en horario de tarde y se suman al cierre de un carril en Irmandiños

Redacción Ferrol
07/10/2026 17:05
Acenida Mac Mahón, en imagen de archivo
Archivo
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El corte de tráfico de un sentido de la calle Irmandiños, entre la plaza de Galicia y la avenida de Esteiro, en esa dirección, se suma este jueves a una nueva afección para el tráfico rodado, el corte total de Mac Mahón, en ambos sentidos, desde el cruce con Españoleto (Batallones) hasta el desvío de acceso al Campus de Ferrol (esquina con la calle Ferrándiz).

Tal y como se informa desde la Policía Local, se activará este cierre a la circulación de vehículos, con motivo de la ejecución de las obras de reurbanización incluidas en el proyecto Abrir Ferrol al Mar.

Según se contempla en el plan de trabajo establecido, el cierre al tráfico se producirá entre las 16.00 y las 18.00 horas, ya que será en ese plazo en el que está prevista la instalación de tuberías que requieren intervenir en la propia calzada. El personal de la obra será el que permita, desde Españoleto, dar únicamente acceso a los residentes, garajes de la zona y personal militar.

El tramo de muralla de Esteiro comienza en el cruce con la avenida

Irmandiños pierde un carril de circulación entre la avenida de Esteiro y la plaza de Galicia, por obras

Más información

Este cierre a la circulación coincide en el tiempo con el iniciado este miércoles en la calle Irmandiños, desde el cruce con la avenida de Esteiro hasta la plaza de Galicia, en uno de los dos carriles de marcha en dirección a Esteiro. De este modo, solo se encuentra operativo el vial en sentido al puerto de la avenida de Irmandiños. La restricción se mantendrá hasta la finalización de las obras en este tramo y la circulación debe desarrollarse por la calle de la Iglesia hasta la plaza del Callao.

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