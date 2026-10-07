La Semana do Patrimonio Invisible llega a su ecuador con propuestas “de altura” y una última cita secreta en Ferrol

Este martes se celebró la primera subida a las torres de San Julián Jorge Meis

La Semana do Patrimonio Invisible que arrancó este lunes en la ciudad de Ferrol llega este miércoles al ecuador de su programa, que completará hasta el viernes 41 visitas guiadas por edificios que habitualmente no están abiertos al público. En esta ocasión, además, parte de los recorridos han incorporado panorámicas desde lo más alto de sus inmuebles.

Así, el público que tuvo la suerte de reservar alguna de las 655 plazas que ‘volaron’ en poco más de una hora ha podido disfrutar ya de dos atalayas privilegiadas, las torres de la iglesia de Dolores, con vistas a la plaza de Amboage y al barrio de A Magdalena, y las de la concatedral de San Julián, que además permiten observar al detalle todo el recinto del Arsenal militar ferrolano.

Pero no son los únicos lugares que han causado “vértigo” a los visitantes, puesto que quienes recorran la Compañía de María también suben a la ventana de medialuna que corona la fachada y, por primera vez, aquellos que optaron por conocer las zonas menos visibles del Palacio Municipal han subido en primicia a la torre del reloj del consistorio.

Traca final

La Semana do Patrimonio Invisible tiene tres jornadas por delante, incluida la de este miércoles, que contará con dos recorridos por la Sala de Armas del Arsenal, antiguo Cuartel de Instrucción (a las 10.30 y 12.00 horas), y San Julián, también a las doce. Por la tarde llevarán al público al edificio de El Correo Gallego (16.00), el colegio Compañía de María (17.00), la Casa Antón (18.00) y la baliza de Cabo Prior (19.00 ).

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Al día siguiente habrá una nueva oportunidad para visitar el Baluarte del Infante —Archivo Intermedio Militar Noroeste— (11.00), concatedral (12.00), el faro (13.00 y 19.00), el Palacio Municipal (16.00), la sede de las Discípulas de Jesús (17.00) y el colegio ubicado en San Amaro (18.00).

Finalmente, el viernes regresarán al espacio que acogió la redacción y la imprenta del que fuera periódico local ferrolano —en sesión triple, a las 11.00, 13.00 y 17.00— y pisarán por última vez, al menos en esta edición, el templo de Dolores —por duplicado, a las 12.00 y a las 16.00— y San Julián.

Misterio

No obstante, la de la concatedral no será la última visita de esta sexta edición de la Semana do Patrimonio Invisible de Ferrol, puesto que a las 19.00 habrá un recorrido secreto para el que los asistentes recibirán unas coordenadas donde deberán esperar a ser guiados.