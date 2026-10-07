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Defensa

La ‘Álvaro de Bazán’ hace escala en Cartagena de Indias y la ‘Cristóbal Colón’ en Nápoles

Las dos unidades con base en Ferrol toman parte en sendos despliegues 

Montse Fernández
Montse Fernández
07/10/2026 17:36
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Un momento de la visita del Ajema a la 'Cristóbal Colón', inmersa en el ejercicio 'Dédalo'
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La fragata ‘Álvaro de Bazán’ arribó el pasado 2 de octubre a Cartagena de Indias tras cruzar el océano Pacífico. La visita ha constituido una escala más en su actual despliegue, que ha llevado a esta unidad con base en el Arsenal de Ferrol a mostrar sus capacidades en ejercicios del nivel del ‘Unitas-26’, así como en otros internacionales como ‘Rimpac’, ‘Pacific Dragon’ y el ‘Galapex’.

El largo operativo en el que está inmersa esta fragata, que culmina a finales de este mes, coincide con la celebración del V centenario del nacimiento de Álvaro de Bazán y Guzmán, uno de los marinos más ilustres de la historia de España que da nombre al buque. Precisamente ayer, la Armada inauguró en Granada una estatua en su honor. Al acto asistió el Almirante Jefe de Estado Mayor (Ajema), el mugardés Antonio Piñeiro, quien también había viajado horas antes a Nápoles, donde visitó a la dotación de la F-105 ‘Cristóbal Colón’, coincidiendo con la escala en el lugar del grupo de combate expedicionario ‘Dédalo’. 

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